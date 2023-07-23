Gloucester High School has announced these students have earned a place on the school’s honor roll for the third term of the 2022-2023 school year:

Grade 12

High Honors

Daunika M. Billante, Adam M. Borowick, Laci M. Bouchie, Aria E. Caputo, Deston H. Cauthers, Chloe A. de Gaspe Beaubien, Clara S. Del Vecchio, Jack G. Derian, Emily-Rose L. Lane, and Maximilian J. Littman.

Olivia M, McBain, Bee M. Murdock, Annika S. Nyborg, Trinity D. O’Leary, Adelyn R. Richardson, Elijah R. Sarrouf, Marguerite S. Sperry, Gianna N. Taormina, Marisa N. Vincent, and Tyler J. Weed.

Honors

Ashlee P. Aiello, Daniela M. Aiello, Larissa Barbieri Gut, Sean A. Bergin, Logan I .Brewer, Baret D. Buckley, Seamus M. Buckley, Michael J. Calomo, Marissa T. Cote, Eliana A. Cracchiolo, Francesco Crivello, Caleb E. Decoste, Jack G. Delaney, Elle G. Fleming, Michael A. Francis, Joshua M. Fulford, Nicole D. Gardner, Peter A. Giordano, and Emily E. Gossom.

And, Emalee B. Jackman, Kyia J. Karvelas, Aidan R. Kull, Ryan A. LaFlam, Justin J. Lark, Declan M. Lessor, Adriana F. Martell, Jamie A. Mason, Brandon C. Means, Sheila A. Medrano, Michael E. Merchant, Nathaniel A. Montagnino, Zachary W. Morris, Allie R. Nicastro, and Marissa K. Numerosi.

Also, Emily E. Palazola, Alexander Polizzi, Anija M. Puckett, Silas J, Riemersma, Yuniel S. Sanchez Batis, Ana E. Santa, Catherine J. Sargent, Brady J. Sullivan, Sarina M. Sullivan, Bryan D. Swain, Taya J. Swain, William A. Toppan, Carol M. Turner, Jesse S. Warren, Madalyn M. Wheeler, and Ella P. Zindle.

Honorable Mention

Evan M. Anderson, Jenna R. Church, Frank A. DeSisto, Jason L. Earl, Rosalia J. Ferrara, John A. Frates, David A. Green, Ella S. Grossi, Keyarah J. Harris, and Christian K. Howell.

Also, La’Neisha W. Jenkins, Carmen P. Karol, Penelope L. Keyes, Jaclyn E. Lichtenwald, Jacob P. Low, Alexia M. Mateo, Richard C. Porter, Joseph W. Seal, and Drewdouglas J. White.

Grade 11

High Honors

Malia R. Andrews, Willow R. Barry, Jenna L. Connelly, Ella G. Costa, Thea A. Cunningham, Aurelia B. Harrison, Alycia M. Hogan-Lopez, Christopher J. Karvelas, Anders E. Littman, Jennifer G. Magalhaes, and Althea N. McHugh.

Also, Ava R. Orlando, Sofia M. Orlando, Jackson S. Pierce, Bryce A. Rochford, Colby M. Rochford, Gauri Taheem, Seville Tran-Harrison, Jude Ventura, and Noah F. Vicari.

Honors

Justace M. Allen, Ryan D. Blatchford, Gabriella M. Bottari, Nicholas J. Canning, Lexi M. Carollo, Faith M. Castellucci, Miah L. Cerrutti, Cole S. Ciolino, Joie G. Cody, Ana-Clara G. Coelho, Ana Luiza Cordeiro da Silva, and Jessica M Cote.

And, Lucas C. DaSilva, Monique S. De Aguiar, Aleena S. Dort, Andrw S. Fahim, Isaiah J. Francis, Bella M. Goulart, John L. Gucciardi, Anna K. Hafey, Siri E. Hale, Cooper J. Hedges, Lucas S. Howlett, Oliver N. Lamarche-Cambier, Abigail M. Lowthers, and William T. Lowthers.

Also, Christian I. Martinez-O’Brien,nLuke R. McElhenny, Brooke A. McNiff, Allison M. Merchant, Victoria L. Mickels, Bailee M. Militello, Zoe L. Moriarty, Lia S. Numerosi, Jordan A. Palk, Yashvi S. Patel, Molly L. Pennimpede, Morgan E. Pennimpede, Kylah A. Plante, Kayden E. Pool, and Lily J. Pregent.

And, James J. Sanfilippo, Ashlee M. Scola, Lucas D. Simendinger, April I. Smith, Emma K. Smith, Isabelle H. Stauffer, Janish Taheem, Molly L. Taormina, Nicholas J. Tarantino, Michael F. Toppan, Leonardo A. Vitale , Finnian W. Wall, Cameron A. Widtfeldt, and Jordan O. Young.

Honorable Mention

Lily J. Aiello, Hilario Bartolon, Yisberlin B. Castillo Consoro, Cyan A. Clements, Aidan M. Connolly, Marvin A. Cos Esteban, Brett W. Cunningham, Kaylee A. Curcuru, Christopher B. Forbes, Kelsy A. Frontiero, John I. Harvey, Jason He, Andrew S. Johnson, Matthew J. Lopes, Olivia T. Marino, Sophia A. Montello, and Isabella R. Murawski.

Also, Kayla M. Nadeau, Tolulola O. Olubanjo, Amanda G. Padre, Joseph J. Palazzola, Anika M. Parpart, Andry S. Payano Sosa, Teagan J. Smith, Mya K. Swain, Rowan L. Trainor, Gino Tripoli, Julia P. Warde, Benjamin L. Watts, and Halle M. Wentworth.

Grade 10

High Honors

Kathryn G. Aaron, Dana B Ambrose, Foster D. Bairstow, Jeremiah W. Bushfield, Megan A. Frates, Jane C. Herrmann, and Finnegan M. Lever.

Also Brady K. Messier,Isaac S. Ramalho, Paul A. Saputo, Natalie F. Sheedy, Olivia H. Testaverde, Grace M. Tierney, and Aidan A. Woods

Honors

Adriana T. Aiello, Gunner F. Alves, Beatrix L. Brosnihan, Julia G. Carrancho, Skye C. Ciolino, Miley G. Courtemanche, Christopher J. Dailey, Ceriana R. Edwards-Worthley, Lizy Y. Erazo Turcios, Brayden M. Francis, Dylan E. Gaetano, Mallory A. Greeke, and Jenny He.

And, Alan M. Lewis, Eve F. Liacos, Hadassa M. Liberman, Cecelia R. Lovett, Jordan M. Macchi, Jasmine H. Madrigal, Taiya S. Mano, Giacomo F. Martell, Kathryn E. McCormack, Kylie E. McNiff, Dayene Mendes Elioterio, Kellen C. Moran, Hannah J. Olson, Ava Paone, Kaylee B. Piscitello, Cassidy M. Pontes, and Noah C. Poulin.

Also, Maggie B. Reynolds, Serina R. Russo, Michael T. Salafia, Lauren E. Sargent, Hannah I. Sherlock, Dylan S. Smith, Halia I. Taylor, Alexis R. Thomas, Sawyer K. Towne, Emily R. Tuck, Colby G. Warren, and Chloe E. Young.

Honorable Mention

Joseph F. Aiello, Madison E. Battle, Cade M. Cooper, Sarah H. Fernandes, Ivana N. Ferrara, Seth J. Fleury, and Layce D. Frost.

Also, Evan T. Mione, Atina M. Muniz, Alexander T. Pierre, Allison C. Provost, and Matthew T. Smith, and Katie C. Sutera.

High Honors

Isla K. Black, Sean W. Buckley, Georgana C. Cauthers, Martina S. Cracchiolo, Sofia Crivello, Lyall G. Cunningham, Jeferson A. do Carmo, Santana J. Faria, and Niava L. Friday.

Also, Phoebe B. Hone, Keagan E. Jewell, Kassidy A. Klopotoski, Annette V. Love, Harrison S. McKeen, Clayton T. Pierce, Dylan C. Rochford, Esme R. Sarrouf, Ana Lucia Sican Ixlaj, and Myles Tran-Harrison.

Honors

Emma N. Alves, Alexis G. Athanas, Erez M. Boraks, Anaya S. Briguglio, Ella M. Brown, Emma R. Carrapichosa, Hope D. Castellucci, Laila M. Ciaramitaro, Adam J. Conigliari, Alyssa D. Estime, Sophia R. Ferrara, and Kameron C. Francis.

And, Talia M. Harrington, Jacob R. Harris, Jessica H. Harvey, Rafael C. Jabba, Madison M. Jewell, Kavan D. Johnson, Zachary J. Karcher, Sean M. Kilroy, Lana G. Levesque, Logan M. Lichtenwald, Isabel N. Lyon, Ruby J. McElhenny, Julian L. Nixon, and William X. Nixon.

Also, Keira J. O’Brien, Cameron K. Olsen, Ashlyn J. Orlando, Elliana M. Parsons, Jaylen C. Severino, Zackary G. Soundis, Aiden J. Spoon, Michael S. St Peter, Kye Streed-Frost, Donovan E. Tanner, Marlenny Tejada, Mylee A. Towne, and Velia F. Wrinn.

Honorable Mention

Olivia F. Lord, Gabriela S. Morales Cortez, Charlotte C. Morris, Ethan R. Refalo, Jared M. Rodriguez, Sabina A. Sappia, Jack K. Silveria, and Megan E. Vicari.

Tags

Trending Video

Recommended for you