Gloucester High School has announced these students have earned a place on the school’s honor roll for the third term of the 2022-2023 school year:
Grade 12
High Honors
Daunika M. Billante, Adam M. Borowick, Laci M. Bouchie, Aria E. Caputo, Deston H. Cauthers, Chloe A. de Gaspe Beaubien, Clara S. Del Vecchio, Jack G. Derian, Emily-Rose L. Lane, and Maximilian J. Littman.
Olivia M, McBain, Bee M. Murdock, Annika S. Nyborg, Trinity D. O’Leary, Adelyn R. Richardson, Elijah R. Sarrouf, Marguerite S. Sperry, Gianna N. Taormina, Marisa N. Vincent, and Tyler J. Weed.
Honors
Ashlee P. Aiello, Daniela M. Aiello, Larissa Barbieri Gut, Sean A. Bergin, Logan I .Brewer, Baret D. Buckley, Seamus M. Buckley, Michael J. Calomo, Marissa T. Cote, Eliana A. Cracchiolo, Francesco Crivello, Caleb E. Decoste, Jack G. Delaney, Elle G. Fleming, Michael A. Francis, Joshua M. Fulford, Nicole D. Gardner, Peter A. Giordano, and Emily E. Gossom.
And, Emalee B. Jackman, Kyia J. Karvelas, Aidan R. Kull, Ryan A. LaFlam, Justin J. Lark, Declan M. Lessor, Adriana F. Martell, Jamie A. Mason, Brandon C. Means, Sheila A. Medrano, Michael E. Merchant, Nathaniel A. Montagnino, Zachary W. Morris, Allie R. Nicastro, and Marissa K. Numerosi.
Also, Emily E. Palazola, Alexander Polizzi, Anija M. Puckett, Silas J, Riemersma, Yuniel S. Sanchez Batis, Ana E. Santa, Catherine J. Sargent, Brady J. Sullivan, Sarina M. Sullivan, Bryan D. Swain, Taya J. Swain, William A. Toppan, Carol M. Turner, Jesse S. Warren, Madalyn M. Wheeler, and Ella P. Zindle.
Honorable Mention
Evan M. Anderson, Jenna R. Church, Frank A. DeSisto, Jason L. Earl, Rosalia J. Ferrara, John A. Frates, David A. Green, Ella S. Grossi, Keyarah J. Harris, and Christian K. Howell.
Also, La’Neisha W. Jenkins, Carmen P. Karol, Penelope L. Keyes, Jaclyn E. Lichtenwald, Jacob P. Low, Alexia M. Mateo, Richard C. Porter, Joseph W. Seal, and Drewdouglas J. White.
Grade 11
High Honors
Malia R. Andrews, Willow R. Barry, Jenna L. Connelly, Ella G. Costa, Thea A. Cunningham, Aurelia B. Harrison, Alycia M. Hogan-Lopez, Christopher J. Karvelas, Anders E. Littman, Jennifer G. Magalhaes, and Althea N. McHugh.
Also, Ava R. Orlando, Sofia M. Orlando, Jackson S. Pierce, Bryce A. Rochford, Colby M. Rochford, Gauri Taheem, Seville Tran-Harrison, Jude Ventura, and Noah F. Vicari.
Honors
Justace M. Allen, Ryan D. Blatchford, Gabriella M. Bottari, Nicholas J. Canning, Lexi M. Carollo, Faith M. Castellucci, Miah L. Cerrutti, Cole S. Ciolino, Joie G. Cody, Ana-Clara G. Coelho, Ana Luiza Cordeiro da Silva, and Jessica M Cote.
And, Lucas C. DaSilva, Monique S. De Aguiar, Aleena S. Dort, Andrw S. Fahim, Isaiah J. Francis, Bella M. Goulart, John L. Gucciardi, Anna K. Hafey, Siri E. Hale, Cooper J. Hedges, Lucas S. Howlett, Oliver N. Lamarche-Cambier, Abigail M. Lowthers, and William T. Lowthers.
Also, Christian I. Martinez-O’Brien,nLuke R. McElhenny, Brooke A. McNiff, Allison M. Merchant, Victoria L. Mickels, Bailee M. Militello, Zoe L. Moriarty, Lia S. Numerosi, Jordan A. Palk, Yashvi S. Patel, Molly L. Pennimpede, Morgan E. Pennimpede, Kylah A. Plante, Kayden E. Pool, and Lily J. Pregent.
And, James J. Sanfilippo, Ashlee M. Scola, Lucas D. Simendinger, April I. Smith, Emma K. Smith, Isabelle H. Stauffer, Janish Taheem, Molly L. Taormina, Nicholas J. Tarantino, Michael F. Toppan, Leonardo A. Vitale , Finnian W. Wall, Cameron A. Widtfeldt, and Jordan O. Young.
Honorable Mention
Lily J. Aiello, Hilario Bartolon, Yisberlin B. Castillo Consoro, Cyan A. Clements, Aidan M. Connolly, Marvin A. Cos Esteban, Brett W. Cunningham, Kaylee A. Curcuru, Christopher B. Forbes, Kelsy A. Frontiero, John I. Harvey, Jason He, Andrew S. Johnson, Matthew J. Lopes, Olivia T. Marino, Sophia A. Montello, and Isabella R. Murawski.
Also, Kayla M. Nadeau, Tolulola O. Olubanjo, Amanda G. Padre, Joseph J. Palazzola, Anika M. Parpart, Andry S. Payano Sosa, Teagan J. Smith, Mya K. Swain, Rowan L. Trainor, Gino Tripoli, Julia P. Warde, Benjamin L. Watts, and Halle M. Wentworth.
Grade 10
High Honors
Kathryn G. Aaron, Dana B Ambrose, Foster D. Bairstow, Jeremiah W. Bushfield, Megan A. Frates, Jane C. Herrmann, and Finnegan M. Lever.
Also Brady K. Messier,Isaac S. Ramalho, Paul A. Saputo, Natalie F. Sheedy, Olivia H. Testaverde, Grace M. Tierney, and Aidan A. Woods
Honors
Adriana T. Aiello, Gunner F. Alves, Beatrix L. Brosnihan, Julia G. Carrancho, Skye C. Ciolino, Miley G. Courtemanche, Christopher J. Dailey, Ceriana R. Edwards-Worthley, Lizy Y. Erazo Turcios, Brayden M. Francis, Dylan E. Gaetano, Mallory A. Greeke, and Jenny He.
And, Alan M. Lewis, Eve F. Liacos, Hadassa M. Liberman, Cecelia R. Lovett, Jordan M. Macchi, Jasmine H. Madrigal, Taiya S. Mano, Giacomo F. Martell, Kathryn E. McCormack, Kylie E. McNiff, Dayene Mendes Elioterio, Kellen C. Moran, Hannah J. Olson, Ava Paone, Kaylee B. Piscitello, Cassidy M. Pontes, and Noah C. Poulin.
Also, Maggie B. Reynolds, Serina R. Russo, Michael T. Salafia, Lauren E. Sargent, Hannah I. Sherlock, Dylan S. Smith, Halia I. Taylor, Alexis R. Thomas, Sawyer K. Towne, Emily R. Tuck, Colby G. Warren, and Chloe E. Young.
Honorable Mention
Joseph F. Aiello, Madison E. Battle, Cade M. Cooper, Sarah H. Fernandes, Ivana N. Ferrara, Seth J. Fleury, and Layce D. Frost.
Also, Evan T. Mione, Atina M. Muniz, Alexander T. Pierre, Allison C. Provost, and Matthew T. Smith, and Katie C. Sutera.
High Honors
Isla K. Black, Sean W. Buckley, Georgana C. Cauthers, Martina S. Cracchiolo, Sofia Crivello, Lyall G. Cunningham, Jeferson A. do Carmo, Santana J. Faria, and Niava L. Friday.
Also, Phoebe B. Hone, Keagan E. Jewell, Kassidy A. Klopotoski, Annette V. Love, Harrison S. McKeen, Clayton T. Pierce, Dylan C. Rochford, Esme R. Sarrouf, Ana Lucia Sican Ixlaj, and Myles Tran-Harrison.
Honors
Emma N. Alves, Alexis G. Athanas, Erez M. Boraks, Anaya S. Briguglio, Ella M. Brown, Emma R. Carrapichosa, Hope D. Castellucci, Laila M. Ciaramitaro, Adam J. Conigliari, Alyssa D. Estime, Sophia R. Ferrara, and Kameron C. Francis.
And, Talia M. Harrington, Jacob R. Harris, Jessica H. Harvey, Rafael C. Jabba, Madison M. Jewell, Kavan D. Johnson, Zachary J. Karcher, Sean M. Kilroy, Lana G. Levesque, Logan M. Lichtenwald, Isabel N. Lyon, Ruby J. McElhenny, Julian L. Nixon, and William X. Nixon.
Also, Keira J. O’Brien, Cameron K. Olsen, Ashlyn J. Orlando, Elliana M. Parsons, Jaylen C. Severino, Zackary G. Soundis, Aiden J. Spoon, Michael S. St Peter, Kye Streed-Frost, Donovan E. Tanner, Marlenny Tejada, Mylee A. Towne, and Velia F. Wrinn.
Honorable Mention
Olivia F. Lord, Gabriela S. Morales Cortez, Charlotte C. Morris, Ethan R. Refalo, Jared M. Rodriguez, Sabina A. Sappia, Jack K. Silveria, and Megan E. Vicari.