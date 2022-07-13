The names of these students who earned placement on the first- and second-term honor rolls for the 2021-2022 school year at O’Maley Innovation Middle School mistakenly were omitted:
Second Term
High Honors
Sixth Grade
Elvis W. Civitarese and Nathan H. Stanley.
First Term
Honorable Mention
Sixth Grade
Raul A. Alejandro, Jack A. Baez, Gianna J. Brooks, Teagen L. Ciaramitaro, Casey M. Curley, Isabella M. Figurido, Jack D. Fonti, Summer R. Francis, Richard W. Gonyea, and Jason A. Guerra-Santos.
Also, Ruby T. Herrmann, Jaxson A King, Madelyn M Lane, Annabelle G LeClair, Jeferson Y Lopez Merida, Giovanni Marchesi, Giovanni E Marcolongo, Chloe J Mineo, Lauryn A O’Donnell, Isaac D Odell, Daniella K Orlando, and Katherine E Payne.
And, Charlotte L. Randazza, Spencer M, Rogosin, Margaret A. Seal, Ethan L. Silva, Aibhilin J. Sova, Nathan H. Stanley, Charlotte Q. Thibodeau, Roy H. Turner, Duncan R. Vittands, and Andrew N. Watson Mineo.
Seventh Grade
Anthony P. Aiello, Lucas G. Alves, Gabriel F. Anderson, Emily M. Bean, Eden Joy J. Bergmann, Giacomo A. Bologna, Alyssa G. Budrow, Griffin P. Ciaramitaro, Daphne M. Cloutman, Kyler B. Davies, Natasha S. DePaula, Liliana E. Figueiredo, Robert D. Geary, Edilson A. Gomez, Maddison G. Goodhue, and Brandon J. Griffin.
And, Benjamin C. James, Hayden M. Koller, Anthony A. Lamy, Gloria E. Lopez Perez, Jacob L. Lopez, Madison K. Lord, Trey R. Marrone, Galindo D. Merida Diaz, Nathan C. Messier, James Anthony W. Militello, Gianni S. Montalvo, Elizabeth C. Mu, Connor Palmatier, Sara C. Pereira Fernandes, and Haylie C. Pinkham.
Also, Savannah M. Ryan, Sara S. Salvanelli, Christopher R. Sawyer, Ivanna M. Serrano, Maria I. Sierra, Filipe M. Silveira, Destiny S. Smith, Victoria Lee C. Souza, Alorra R. Sullivan, Emma S. Teixeira, Elder E. Tiul Rax, Carlos J. Velazquez, and Cody R. Welch.
Eight Grade
Lila-Louise B. Barry, Aiden J. Cahill, Jack D. Caputo, Yoemily K. Castillo, Sophia L. Collins, Landen P. Cusick, Alyssa Deppen, Odin M. Garron, Wyatt J. Geanoulis, Nicholas M. Hautala, Ava G. Hovis, Kavan D. Johnson, and Logan J. Jones.
Also Michael D. Marino, Brayden J. Melanson, Samuel L. Mello, Zachary Nelson, Jack S. Nicastro, William X. Nixon, Tye C. Piraino, Zachary T. Pool, Samuel A Sanfilippo, Jack K Silveria, Kaleb J Soper, Andrew F Tarr, and Isadora Toledo-Rodrigues.