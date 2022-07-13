The names of these students who earned placement on the first- and second-term honor rolls for the 2021-2022 school year at O’Maley Innovation Middle School mistakenly were omitted:

Second Term

High Honors

Sixth Grade

Elvis W. Civitarese and Nathan H. Stanley.

First Term

Honorable Mention

Sixth Grade

Raul A. Alejandro, Jack A. Baez, Gianna J. Brooks, Teagen L. Ciaramitaro, Casey M. Curley, Isabella M. Figurido, Jack D. Fonti, Summer R. Francis, Richard W. Gonyea, and Jason A. Guerra-Santos.

Also, Ruby T. Herrmann, Jaxson A King, Madelyn M Lane, Annabelle G LeClair, Jeferson Y Lopez Merida, Giovanni Marchesi, Giovanni E Marcolongo, Chloe J Mineo, Lauryn A O’Donnell, Isaac D Odell, Daniella K Orlando, and Katherine E Payne.

And, Charlotte L. Randazza, Spencer M, Rogosin, Margaret A. Seal, Ethan L. Silva, Aibhilin J. Sova, Nathan H. Stanley, Charlotte Q. Thibodeau, Roy H. Turner, Duncan R. Vittands, and Andrew N. Watson Mineo.

Seventh Grade

Anthony P. Aiello, Lucas G. Alves, Gabriel F. Anderson, Emily M. Bean, Eden Joy J. Bergmann, Giacomo A. Bologna, Alyssa G. Budrow, Griffin P. Ciaramitaro, Daphne M. Cloutman, Kyler B. Davies, Natasha S. DePaula, Liliana E. Figueiredo, Robert D. Geary, Edilson A. Gomez, Maddison G. Goodhue, and Brandon J. Griffin.

And, Benjamin C. James, Hayden M. Koller, Anthony A. Lamy, Gloria E. Lopez Perez, Jacob L. Lopez, Madison K. Lord, Trey R. Marrone, Galindo D. Merida Diaz, Nathan C. Messier, James Anthony W. Militello, Gianni S. Montalvo, Elizabeth C. Mu, Connor Palmatier, Sara C. Pereira Fernandes, and Haylie C. Pinkham.

Also, Savannah M. Ryan, Sara S. Salvanelli, Christopher R. Sawyer, Ivanna M. Serrano, Maria I. Sierra, Filipe M. Silveira, Destiny S. Smith, Victoria Lee C. Souza, Alorra R. Sullivan, Emma S. Teixeira, Elder E. Tiul Rax, Carlos J. Velazquez, and Cody R. Welch.

Eight Grade

Lila-Louise B. Barry, Aiden J. Cahill, Jack D. Caputo, Yoemily K. Castillo, Sophia L. Collins, Landen P. Cusick, Alyssa Deppen, Odin M. Garron, Wyatt J. Geanoulis, Nicholas M. Hautala, Ava G. Hovis, Kavan D. Johnson, and Logan J. Jones.

Also Michael D. Marino, Brayden J. Melanson, Samuel L. Mello, Zachary Nelson, Jack S. Nicastro, William X. Nixon, Tye C. Piraino, Zachary T. Pool, Samuel A Sanfilippo, Jack K Silveria, Kaleb J Soper, Andrew F Tarr, and Isadora Toledo-Rodrigues.

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