ROCKPORT — Rockport High School has announced its honor roll for the second quarter of the 2021-2022 school year.
Grade 12
High Honors
Edward Chmiel, Julia Drost, Emma Fuller, Elizabeth Higgins, Patrick Morin, Lillian Morrell, Jillian Osmond, Kaylee Parker, Letishia Paulino, Carson Reilly, and Leah Weinrich.
Honors
Michelle Allen, Molly Ambrose, Brody Baskin, Alexis Berglund, William Cahill, Connor Dench, Eve DiZio, Hannah Ellis, Yishai Howe, Nicholas Leahy, Eben McCarthy, Talia McWilliams and Renzo Paredes Sanz.
Also, Nora Rockwell, Lucas Sappia, Shayla Schafer, Kylie Schrock, Bowen Slingluff, Erik Vanderberg, Sven Vanderberg, Sarah Vanderpool, and Kylie Wheat.
Honorable Mention
Alba Aguirre-Williams, John Cahill, Julianna daSilva, Jake Goodwin, Gabriella Kelleher, Jonah Koeplin, Daniel Merz, Eli Mueller, Benan Murdock, and Dominique Reyes.
Grade 11
High Honors
Zachary Alfano, Kyle Curtin, Jacqueline Eng-Barber, Sebastian Lovasco, Abigail Marshall, Zoe Tallgrass, and Francesca Twombly.
Honors
Remy Blazzard, Hunter Brown, Derek Budrow, Jacob Budrow, Fiona Canning, William Caron, Lily Christopher, Nathaniel Cook, Gavin Doyle, Oliver Dunton, C. Thurston Eck, Isabella Fortunato, Eliana Funk, Megan Gething, and Jack Guelli.
Also, Colin Kelley, Natalie Lamond, Ella Lorenz, Amelia Lucas, Sophia Lucido, Ava MacDowell, Anita Magee, Kathleen McCarthy, Finnian Mulkern, William Mulry, Michael Murphy, Michael Nocella, Talia Osier, Julia Sekercan, Sophia Sekercan, Ezra Smith, Alyssa Strople, Elias Tranos, and Daniel Williamson.
Honorable Mention
Owen Aiello, Matthew Curcuru-Henry, Pilar Davis, Rune DeFort, Mackenzie George, Benji Koeplin, Victor Mazo, Colin Porter, Morgan Reilly, Faith Roberts, and Sarah Woodson.
Grade 10
High Honors
Adelaine Akers, Anna Drost, Erik Drost, Trinity Elder, Michael Elinskas, Joshua Ferrill, Caleb Francis, Emily Hale, Isabella Hobbs, Samantha Morrill, Nicholas Nocella, and Jakob Timmons.
Honors
Stefano Adelfio, Jackson Altieri, Atticus Anderson, Sydney Bouchie, Spencer Brancaleone, Connor Carrington-House, Jameson Colbert, Simon Dixon, Julia Donato, Alexandra Johnson, and Gavin Johnston-Ransom.
Also, Kevin Leahy, Karlee Lorden, Lotus Marsh, Edward Merz, Caitlin Morin, Neil Mueller, Alexander Norris, Sahara Poole, Thomas Rice, Joshua Silva, Brooks Slingluff, Bezawit Strong, and Jackson Whelsky.
Honorable Mention
Cameron Arndt, German Batista Rondon, Riley Blanchard, Julien Blisard, Jackson Colbert, Lucca DeBenedictis, Grace Englis, Avery Hall, Lauren O’Connor, Nikodimos Strong, Alletta Valvano, and Nathaniel Williams.
Grade 9
High Honors
Lassen Ando, Morgan Brady, Henry Chadbourne, Andrew Chouinard, Adelaide Gardner, Lila Garrett, Elizabeth Harrison, Fiona Hebert, Adrianna Loguidice, Mia Sargent, Ella Silver, Kevin Wang, and Ephraim Weaver.
Honors
Jaelyn Conrad, Trevor D’Annolfo, Ella Frontiero, Clara Knowles, Elliot Lyman, Aili Mattson, Sophia Park, Zoey Parker, Lila Proposki, Chase Wheat, and Josiah Whitley.
Honorable Mention
Gabriel Magee and Braydon Wall.