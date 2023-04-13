ROCKPORT — Rockport High School has announced its honor roll for the second quarter of the 2022-2023 school year.
Grade 12
High Honors
Ananda Corum, Benji Koeplin, William Mulry, Morgan Reilly, Faith Roberts, Julia Sekercan, and Sophia Sekercan.
Honors
Zachary Alfano, Remy Blazzard, Derek Budrow, Jacob Budrow, Fiona Canning, William Caron, Nathaniel Cook, Kyle Curtin, Gavin Doyle, Walter Dyksinski, Jacqueline Eng-Barber, Isabella Fortunato, Eliana Funk, and Jack Guelli.
Also, Ella Lorenz, Sebastian Lovasco, Anita Magee, Abigail Marshall, Kathleen McCarthy, Olivia McInerney, Michael Murphy, Talia Osier, Colin Porter, Alyssa Strople, Zoe Tallgrass, Daniel Williamson, and Sarah Woodson.
Honorable Mention
Brooke Bouchie, Hunter Brown, Natalie Lamond, Victor Mazo, Iris Monahan, Michael Nocella, Ezra Smith, and Francesca Twombly.
Grade 11
High Honors
Stefano Adelfio, Adelaine Akers, Jackson Altieri, Sydney Bouchie, Anna Drost, Erik Drost, Joshua Ferrill, Caitlin Morin, Nicholas Nocella, and Bezawit Strong.
Honors
Atticus Anderson, German Batista Rondon, Riley Blanchard, Christopher Brousseau, Connor Carrington-House, Simon Dixon, Julia Donato, Trinity Elder, Michael Elinskas, Caleb Francis, and Isabella Hobbs.
Also, Kevin Leahy, Karlee Lorden, Edward Merz, Samantha Morrill, Neil Mueller, Sahara Poole, Thomas Rice, Zackery Simmons, Brooks Slingluff, Jakob Timmons, and Alletta Valvano.
Honorable Mention
Jeramy Adamson, Cameron Arndt, Spencer Brancaleone, Nathaniel Clark, Grace Englis, Emily Hale, Alexandra Johnson, Alexander Kesterson, Lotus Marsh, Alexander Norris, Jackson Whelsky, and Nathaniel Williams.
Grade 10
High Honors
Henry Chadbourne and Chase Wheat.
Honors
Lassen Ando, Morgan Brady, Andrew Chouinard, Lila Garrett, Elizabeth Harrison, Fiona Hebert, Adrianna Loguidice, Elliot Lyman, Zoey Parker, Matthew Poole, Lila Proposki, Mia Sargent, Ella Silver, Kevin Wang, Josiah Whitley, and Jaelyn Young.
Honorable Mention
Warren Adams, Adelaide Gardner, Clara Knowles, Gabriel Magee, Aili Mattson, Isabella Rapp, Quinten Savlen, Madison Slier, Andrew Sorrenti, and Ephraim Weaver.
Grade 9
High Honors
Zakarya Bouafi, Lilliana Cunha, Mariana DeBenedictis, Sally Elinskas, Lucas Johnson, Mari Penaloza, Solomon Rich, Aidan Stacey, and Wyatt Wilkinson.
Honors
Sean Abell, Adam Beaton, Beckett Burchard, Abigayle Campbell, Brooke Cote, Bryce Crowley, Timothy Doupe’, Dominic Fortunato, Kayleigh Greene, Beckett Guarino, and Marlew Herlihy.
Also, Thomas Kerans, Jackson Ketchopulos, Gabriella Lucido, Robert Morris, Davi-Lee Moseley, Brady Murray, Zachary Spaulding, Ayden Sweet, and Tessa Twombly.
Honorable Mention
Lilly Arnaud, Jasper Eck, Ansh Kataria, Samuel Kesterson, Auraylia Lord, Travis Moseley, Finn Mulry, Winston Rich, Ali Saleh, and Albenie Sperry.