ROCKPORT — Rockport High School has announced its honor roll for the third quarter of the 2021-2022 school year.
Grade 12
High Honors
Molly Ambrose, Brody Baskin, Julia Drost, Yishai Howe, Nicholas Leahy, Lillian Morrell, Jillian Osmond, Kaylee Parker, Letishia Paulino, and Carson Reilly.
Honors
Alexis Berglund, William Cahill, Edward Chmiel, Hannah Ellis, Emma Fuller, Elizabeth Higgins, Colby Kelly, Eben McCarthy, Talia McWilliams, Daniel Merz, Patrick Morin, and Eli Mueller.
Also, Renzo Paredes Sanz, Dominique Reyes, Nora Rockwell, Lucas Sappia, Shayla Schafer, Kylie Schrock, Bowen Slingluff, and Leah Weinrich.
Honorable MentionAlba Aguirre-Williams, Michelle Allen, Julianna daSilva, Connor Dench, Eve DiZio, Jaymes Jarrett, Gabriella Kelleher, Jonah Koeplin, Erik Vanderberg, Sarah Vanderpool, and Kylie Wheat.
Grade 11
High Honors
Zachary Alfano, Nathaniel Cook, Kyle Curtin, Jacqueline Eng-Barber, Eliana Funk, Sebastian Lovasco, Abigail Marshall, and Julia Sekercan.
Honors
Remy Blazzard, Derek Budrow, William Caron, Gavin Doyle, Isabella Fortunato, Jack Guelli, Colin Kelley, Benji Koeplin, Natalie Lamond, Ella Lorenz, Amelia Lucas, Ava MacDowell, Victor Mazo, Kathleen McCarthy, Olivia McInerney, Finnian Mulkern, and William Mulry.
Also, Michael Nocella, Talia Osier, Colin Porter, Morgan Reilly, Sophia Sekercan, Alyssa Strople, Zoe Tallgrass, Elias Tranos, Francesca Twombly, Daniel Williamson, and Sarah Woodson.
Honorable Mention
Brooke Bouchie, Hunter Brown, Jacob Budrow, Lily Christopher, Rune DeFort, Oliver Dunton, C. Thurston Eck, Mackenzie George, Megan Gething, and Anita Magee.
Grade 10
High Honors
Stefano Adelfio, Adelaine Akers, Jackson Altieri, Anna Drost, Erik Drost, Caleb Francis, Isabella Hobbs, Edward Merz, Caitlin Morin, Neil Mueller, Sahara Poole, Joshua Silva, and Brooks Slingluff.
Honors
Cameron Arndt, German Batista Rondon, Riley Blanchard, Julien Blisard, Sydney Bouchie, Spencer Brancaleone, Connor Carrington-House, Jackson Colbert, Jameson Colbert, Simon Dixon, Trinity Elder, Michael Elinskas, Grace Englis, and Joshua Ferrill.
Also, Emily Hale, Kevin Leahy, Karlee Lorden, Lotus Marsh, Samantha Morrill, Nicholas Nocella, Lauren O’Connor, Thomas Rice, Bezawit Strong, Jakob Timmons, Alletta Valvano, and Jackson Whelsky.
Honorable Mention
Atticus Anderson, Tyler Bouchie, Christopher Brousseau, Lucca DeBenedictis, Cole Edmonds, Avery Hall, Alexandra Johnson, Gavin Johnston-Ransom, Ronnie Mueller, Nikodimos Strong, and Nathaniel Williams.
Grade Nine
High Honors
Lassen Ando, Morgan Brady, Henry Chadbourne, Andrew Chouinard, Lila Garrett, Elizabeth Harrison, Fiona Hebert, Lila Proposki, Ella Silver, and Ephraim Weaver.
Honors
Adelaide Gardner, Allison George, Clara Knowles, Adrianna Loguidice, Elliot Lyman, Gabriel Magee, Aili Mattson, Sophia Park, Zoey Parker, Mia Sargent, Aili Spencer, Braydon Wall, Kevin Wang, Chase Wheat, and Josiah Whitley.
Honorable Mention
Ella Frontiero, Olivia Hobbs, and Matthew Poole.