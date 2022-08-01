ROCKPORT — Rockport High School has announced its honor roll for the fourth quarter of the 2021-2022 school year.
Grade 12
High Honors
Molly Ambrose, Brody Baskin, John Cahill, Julia Drost, Lillian Morrell, Jillian Osmond, Carson Reilly, and Leah Weinrich.
Honors
Michelle Allen, William Cahill, Edward Chmiel, Connor Dench, Eve DiZio, Samuel Finer, Elizabeth Higgins, Yishai Howe, Jaymes Jarrett, Gabriella Kelleher, Colby Kelly, and Jonah Koeplin.
Also, Nicholas Leahy, Talia McWilliams, Daniel Merz, Patrick Morin, Eli Mueller, Benan Murdock, Renzo Paredes Sanz, Kaylee Parker, Letishia Paulino, Dominique Reyes, Shayla Schafer, Kylie Schrock, Bowen Slingluff, and Kylie Wheat.
Honorable Mention
Alba Aguirre-Williams, Alexis Berglund, Julianna daSilva, Hannah Ellis, Emma Fuller, Roy Gebhardt, Nathan Hautala, Eben McCarthy, Mia McCarthy, Lucas Sappia, and Erik Vanderberg.
Grade 11
High Honors
Zachary Alfano, Kyle Curtin, Jacqueline Eng-Barber, Abigail Marshall, and Francesca Twombly.
Honors
Remy Blazzard, Derek Budrow, Fiona Canning, William Caron, Nathaniel Cook, Gavin Doyle, Oliver Dunton, Isabella Fortunato, Eliana Funk, Megan Gething, Jack Guelli, Benji Koeplin, Ella Lorenz, Sebastian Lovasco, and Amelia Lucas.
Also, Ava MacDowell, Victor Mazo, Kathleen McCarthy, Olivia McInerney, William Mulry, Michael Murphy, Michael Nocella, Colin Porter, Julia Sekercan, Zoe Tallgrass, Elias Tranos, Daniel Williamson, and Sarah Woodson.
Honorable Mention
Brooke Bouchie, Hunter Brown, Jacob Budrow, Lily Christopher, Matthew Curcuru-Henry, Pilar Davis, Rune DeFort, Sophia Lucido, Anita Magee, Finnian Mulkern, Talia Osier, Morgan Reilly, Faith Roberts, Sophia Sekercan, Ezra Smith, and Alyssa Strople.
Grade 10
High Honors
Stefano Adelfio, Adelaine Akers, Jackson Altieri, Anna Drost, Erik Drost, Joshua Ferrill, Emily Hale, Caitlin Morin, Nicholas Nocella, Lauren O’Connor, and Thomas Rice.
Honors
Cameron Arndt, Julien Blisard, Sydney Bouchie, Spencer Brancaleone, Christopher Brousseau, Gracie Burbank, Connor Carrington-House, Jackson Colbert, Jameson Colbert, Julia Donato, Trinity Elder, Michael Elinskas, Grace Englis, Caleb Francis, Isabella Hobbs, and Gavin Johnston-Ransom.
Also, Kevin Leahy, Karlee Lorden, Lotus Marsh, Edward Merz, Samantha Morrill, Neil Mueller, Sahara Poole, Joshua Silva, Brooks Slingluff, Bezawit Strong, Jakob Timmons, and Jackson Whelsky.
Honorable Mention
Atticus Anderson, German Batista Rondon, Riley Blanchard, Simon Dixon, Cole Edmonds, Jacob Kelleher, Ronnie Mueller, Zachary Noble, Alexander Norris, Zackery Simmons, and Brady Taber.
Grade 9
High Honors
Andrew Chouinard, Lila Garrett, Fiona Hebert, Ella Silver, Ephraim Weaver, and Chase Wheat.
Honors
Lassen Ando, Morgan Brady, Henry Chadbourne, Ella Frontiero, Adelaide Gardner, Allison George, Elizabeth Harrison, Clara Knowles, Adrianna Loguidice, Elliot Lyman, Gabriel Magee, Aili Mattson, Sophia Park, Zoey Parker, Lila Proposki, Mia Sargent, Aili Spencer, Kevin Wang, Josiah Whitley, and Jaelyn Young.
Honorable Mention
Matthew Poole, Isabella Rapp, Madison Slier, and Braydon Wall.