ROCKPORT — The following students have earned placement on Rockport Middle School’s honor roll for the first quarter:
High Honors
Sixth Grade
John Anderson, Callie Arsenault, Nolan Bace, Charlotte Carvalho, Alemke Claiborn, Matheus Dos Santos, Anna Patrick, Sophia Drost, Olivia Flannagan, Brandon Fleming, Gabriel Gallagher, Sunshine Gallagher, Elizabeth Gentile, William Hotz, Isabelle Johnson, Owen Kesterson, Tessa Lorenz, Brendan Marshall, Francesca Noce, Finnian Panall, Delilah Parisi, and Samuel Whitley.
Seventh Grade
Hannah Aspesi, Rumi Corum, Kaitlyn D’Annolfo, Mario DeBenedictis, Liam Fauci, Henry Hotz, Adelaide Johnston-Ransom, Deion Kasera, Ruby Lyman, Ava Mierz, Magdalena Olson, Gwangoo Park, Margaret Routt, Mohammed Saleh, William Shelton, Matthew Silver, Alexander Sly, Emily Sly, Reese Swanson, Eric Wang, Lanae’hannai Weaver, Lucy Mae Whelsky, and Qui Fang Zhang.
Eighth Grade
Annika Allison, Adam Beaton, Brooke Cote, Lilliana Cunha, Mariana DeBenedictis, Sally Elinskas, Kayleigh Greene, Beckett Guarino, Brendan McCarthy, Gavin McWilliams, Mari Penaloza, Ali Saleh, Zachary Spaulding, Aidan Stacey, and Wyatt Wilkinson.
Honors
Sixth Grade
James Brennan, Kai Buchanan, Jayna Carroll, Henry Cherry, Owen Christensen, Adeline Ciaramitaro, Alex Cote, Wil DeFort, Gage-Michael Desmond, Vera Doyon-Sawyers, Christian Gallagher, Cash Gardner, Charlotte Gardner, Brooklyn Giamanco, Liam Heselton, Eleanor Jones, Leif Kinnunen, Violet Lee, Jones Lilly, Natalee Loiacano, Molly Lorenz, Evelyn Loring, Adam Madruga, Ava Marino, Haley Mione, Benjamin Morris, Landon Parco, Tristan Park, Keagan Poole, Hailey Powers, Natasha Proposki, Sadie Rose, and Cooper Stacey.
Seventh Grade
Jeremiah Adams, Flynn Blanchard, Cecilia Chadbourne, Lydia Curtis, Isabella DaCruz, Aadan DeLeon Job, Caitlin Dewan, Liam Dewan, Naia Gibson, Dakota Graham, Savannah Hopkins, Emma Longo, Gretel Marshall, Nathan Morin, Amelie Severanced, Aubrey Sholds-Neal, and Jack Trupiano.
Eighth Grade
Abigail Aiello, Zakarya Bouafi, Beckett Burchard, Abigayle Campbell, Sofia Caron, Bryce Crowley, Timothy Patrick, Dominic Fortunato, Marlew Herlihy, Lucas Johnson, Ansh Kataria, Samuel Kesterson, Riley King, Ava Lattof, Caroline Lucas, Gabriella Lucido, Robert Morris, Brady Murray, Caden Purington, Solomon Rich, Winston Rich, Zoey Spaulding, Ayden Sweet, Tessa Twombly, and Luke Wallace.
Honorable Mention
Sixth Grade
Riley Anderson, Aubrey Blazzard, Madison Curcuru, Liam Franklin, Isabella Grover, Benjamin McKinnon, Maximus Paone, and Logan Robinson-Neff.
Seventh Grade
Rowan Beers, Clare Canning, Gerardo Di Stefano, Julian Fedele, Abigail Horne, Andromeda Lammott, Taylor Peek, Brayden Stevenson, Taylor Sweet, Charlie Telles, and Marlin Welcome.
Eighth Grade
Ava Coelho, Charles Donato, Jasper Eck, Louis Iacono, Thomas Kerans, Jackson Ketchopulos, Augustus Nugent, and Andrew Snelson.