ROCKPORT — Rockport Middle School has announced its honor roll for the third quarter of the 2021-2022 school year.
Grade 6
High Honors
John Anderson, Callie Arsenault, Nolan Bace, Kai Buchanan, Alemke Claiborn, Alex Cote, Matheus Dos Santos, Anna Doupe, Sophia Drost, Olivia Flannagan, Brandon Fleming, Liam Franklin, Christian Gallagher, Gabriel Gallagher, Sunshine Gallagher, Cash Gardner, and Elizabeth Gentile.
Also, William Hotz, Eleanor Jones, Owen Kesterson, Molly Lorenz, Tessa Lorenz, Brendan Marshall, Francesca Noce, Finnian Panall, Delilah Parisi, Natasha Proposki, Sadie Rose, Cooper Stacey, and Samuel Whitley.
Honors
Aubrey Blazzard, James Brennan, Charlotte Carvalho, Henry Cherry, Owen Christensen, Adeline Ciaramitaro, Wil DeFort, Natalya Dos Santos, Vera Doyon-Sawyers, Charlotte Gardner, Brooklyn Giamanco, Liam Heselton, Isabelle Johnson, Leif Kinnunen, Violet Lee, Jones Lilly, Evelyn Loring, Adam Madruga, Ava Marino, Benjamin McKinnon, Landon Parco, Tristan Park, Hailey Powers, and LeiaCorinne Wilkinson.
Honorable Mention
Jayna Carroll, Madison Curcuru, Gage-Michael Desmond, Vincent Fortunato, Natalee Loiacano, Haley Mione, Benjamin Morris, and Keagan Poole.
Grade 7
High Honors
Hannah Aspesi, Isabella DaCruz, Kaitlyn D’Annolfo, Mario DeBenedictis, Aadan DeLeon Job, Liam Fauci, Henry Hotz, Adelaide Johnston-Ransom, Ruby Lyman, Ava Mierz, Gwanwoo Park, Margaret Routt, William Shelton, Matthew Silver, Alexander Sly, Emily Sly, Reese Swanson, Eric Wang, Lanae’hannai Weaver, and Qiu Fang Zhang.
Honors
Flynn Blanchard, Cecilia Chadbourne, Rumi Corum, Lydia Curtis, Jack Frontiero, Naia Gibson, Savannah Hopkins, Andromeda Lammott, Gretel Marshall, Magdalena Olson, Kaylee Robertson, Mohammed Saleh, Aubrey Sholds-Neal, Taylor Sweet, Charlie Telles, Jack Trupiano, and Lucy Mae Whelsky.
Honorable Mention
Jeremiah Adams, Rowan Beers, Charles Chmiel, Liam Dewan, Gerardo Di Stefano, Fione Doucette, Dakota Graham, Abigail Horne, Emma Longo, Nathan Morin, Brayden Stevenson, and Marlin Welcome.
Grade 8
High Honors
Annika Allison, Zakarya Bouafi, Brooke Cote, Lilliana Cunha, Mariana DeBenedictis, Sally Elinskas, Kayleigh Greene, Brendan McCarthy, Gavin McWilliams, Mari Penaloza, Aidan Stacey, and Wyatt Wilkinson.
Honors
Abigail Aiello, Adam Beaton, Beckett Burchard, Abigayle Campbell, LoLa Colson, Timothy Doupe’, Dominic Fortunato, Beckett Guarino, Ansh Kataria, Riley King, Ava Lattof, Gabriella Lucido, Robert Morris, Solomon Rich, Winston Rich, Ali Saleh, Zachary Spaulding, Zoey Spaulding, Ayden Sweet, and Tessa Twombly.
Honorable Mention
Lilly Arnaud, Sofia Caron, Jasper Eck, Louis Iacono, Lucas Johnson, Samuel Kesterson, Alexander Lovelace, Caroline Lucas, Travis Moseley, Brady Murray, Augustus Nugent, Cayla O’Sullivan-Place, and Luke Wallace.