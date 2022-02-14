ROCKPORT — Rockport Middle School has announced its honor roll for the second quarter of the 2021-2022 school year.
HIGH HONORS
Sixth Grade
Kai Buchanan, Alemke Claiborn, Anna Patrick, Sophia Drost, Olivia Flannagan, Brandon Fleming, Gabriel Gallagher, Sunshine Gallagher, Elizabeth Gentile, William Hotz, Eleanor Jones, Owen Kesterson, Francesca Noce, Finnian Panall, Delilah Parisi, Sadie Rose, Cooper Stacey, and LeiaCorrine Wilkinson.
Seventh GradeHannah Aspesi, Cecilia Chadbourne, Isabella DaCruz, Kaitlyn D’Annolfo, Aadan DeLeon Job, Liam Fauci, Henry Hotz, Adelaide Johnston-Ransom, Ava Mierz, Margaret Routt, William Shelton, Matthew Silver, Reese Swanson, Eric Wang, Lanae’hannai Weaver, and Qui Fang Zhang.
Eighth Grade
Annika Allison, Brooke Cote, Lilliana Cunha, Mariana DeBenedictis, Sally Elinskas, Kayleigh Greene, Brendan McCarthy, Gavin McWilliams, Mari Penaloza, Solomon Rich, Ali Saleh, Aidan Stacey, and Wyatt Wilkinson.
HONORS
Sixth Grade
John Anderson, Nolan Bace, Aubrey Blazzard, Charlotte Carvalho, Henry Cherry, Owen Christensen, Adeline Ciaramitaro, Alex Cote, Madison Curcuru, Wil DeFort, Gage-Michael Desmond, Matheus Dos Santos, Vera Doyon-Sawyers, Liam Franklin, Christian Gallagher, Cash Gardner, Charlotte Gardner, Liam Heselton, Isabelle Johnson, Leif Kinnunen, Violet Lee, Jones Lilly, Molly Lorenz, Tessa Lorenz, Evelyn Loring, Adam Madruga, Benjamin McKinnon, Haley Mione, Benjamin Morris, Landon Parco, Tristan Park, Hailey Powers, Natasha Proposki, and Samuel Whitley.
Seventh Grade
Flynn Blanchard, Rumi Corum, Lydia Curtis, Mario DeBenedictis, Gerardo Di Stefano, Jack Frontiero, Naia Gibson, Savannah Hopkins, Deion Kasera, Andromeda Lammott, Emma Longo, Ruby Lyman, Gretel Marshall, Nathan Morin, Magdalena Olson, Gwangoo Park, Mohammed Saleh, Aubrey Sholds-Neal, Alexander Sly, Emily Sly, Charlie Telles, Jack Trupiano, Marlin Welcome, Lucy Mae Whelsky
Eighth Grade
Abigail Aiello, Adam Beaton, Zakarya Bouafi, Beckett Burchard, Abigayle Campbell, Sofia Caron, Timothy Patrick, Dominic Fortunato, Beckett Guarino, Marlew Herlihy, Lucas Johnson, Samuel Kesterson, Jackson Ketchopulos, Ava Lattof, Caroline Lucas, Gabriella Lucido, Robert Morris, Brady Murray, Caden Purington, Winston Rich, Zachary Spaulding, Zoey Spaulding, Ayden Sweet, Tessa Twombly, and Luke Wallace.
HONORABLE MENTION
Sixth GradeJames Brennan, Vincent Fortunato, Mirabelle Fragodt, Brooklyn Giamanco, Ava Marino, and Logan Robinson-Neff.
Seventh Grade
Jeremiah Adams, Rowan Beers, Benjamin Budrow, Caitlin Dewan, Julian Fedele, Joshua Kelleher, Colton Schiavone, Amelie Severance, Brayden Stevenson, and Taylor Sweet. Eighth Grade
LoLa Colson, Bryce Crowley, Jasper Eck, Louis Iacono, Ansh Kataria, Thomas Kerans, Riley King, Auraylia Lord, Augustus Nugent, Cayla O’Sullivan Place, and Albenie Sperry.