ROCKPORT — These students have earned placement on Rockport Middle School's honor roll for the second quarter of the 2022-2023 school year:
Eighth Grade
High Honors
Rumi Corum, Isabella Dacruz, Kaitlyn D'Annolfo, Mario DeBenedictis, Job Deleon, Liam Aadan Fauci, Abigail Horne, and Henry Hotz.
Also, Adelaide Johnston-Ransom, Ava Mierz, Gwanwoo Park, Margaret Routt, Matthew Silver, Reese Swanson, Taylor Sweet, Eric Wang, Lanae'hannai Weaver, Lucy Mae Whelsky, and Qiu fang Zhang.
Honors
Hannah Aspesi, Rowan Beers, Flynn Blanchard, Clare Canning, Cecilia Chadbourne, Lydia Curtis, Naia Gibson Dakota Graham, and Savannah Hopkins.
Also, Emma Longo, Marin Lovelace, Ruby Lyman, Gretel Marshall, Taylor Peek, Mohammed Saleh, William Shelton, Aubrey Sholds-Neal, Alexander Sly, Emily Sly, Jack Trupiano, and Marlin Welcome.
Honorable Mention
Jeremiah Adams, Frieda Davis, Caitlin Dewan, Liam Dewan, Gerardo Di Stefano, Julian Fedele, Jack Frontiero, Maliyah Harnish, Deion Kasera, Joshua Kelleher, Mia O'Leary, Amelie Severance, and Brayden Stevenson.
Seventh Grade
High Honors
John Anderson, Callie Arsenault, Nolan Bace, Kai Buchanan, Alemke Claiborn, Alex Cote, Anna Doupe, Sophia Drost, Olivia Flanagan, Brandon Fleming, and Liam Franklin.
Also Gabriel Gallagher, Sunshine Gallagher, Elizabeth Gentile, William Hotz, Owen Kesterson, Leif Kinnunen, Francesca Noce, Finnian Panali, Natasha Proposki, and Samuel Whitley.
Honors
James Brennan, Owen Christensen, Adeline Ciaramitaro, Matheus Dos Santos, Vincent Fortunato, Cash Gardner, Charlotte Gardner, Liam Heselton, and Isabelle Johnson.
Also, Eleanor Jones, Tessa Lorenz, Evelyn Loring, Brendan Marshall, Delilah Parisi, Hailey Powers, Sadie Rose, Cooper Stacey and LeiaCorinne Wilkinson.
Honorable Mention
Riley Anderson, Aubrey Blazzard, Charlotte Carvahlo, Vera Doyon-Sawyers, Brookln Giamanco, Violet Lee, Lilly Jones. Adam Madruga, Ava Marino, Benjamin McKinnon, Haley Mione, Benjamin Morris, Landon Parco and Keagan Poole.
Sixth Grade
High Honors
Livia Altieri, Kiyah Blanchette, Finn Brady, Chloe Brennan, Salvatore Di Stefano, Kenzie Elder, Emme Englis, Adrian Estrada, Carla Kasera, Juniper McCoy, Sadie Mierz, and Brooks O'Malley.
Also Suri Park, Maggie Reed, Maureen Robertson, Scarlett Rowe, Samantha Tucker, Nashaia Weaver, Cora Wilkinson, Finn Wilkinson and Eliza Zuker.
Honors
Dylan Buchanan, William Carlson, Natalie Corcoran, Raegan Currier, Brityn Curtis, August Devine, Owen Fauci, Anthony Ferrari, Charlie Flannagan, Lucy Flannagan, and Joseph Kivan.
Also, Eamon Lilly, Thea Murray, Jordan Nicastro, Cadence Shearer, Elayna Shearer, Fraser Shelton, Jacob Shelton, Lucas Spinelli, Grant St.Pierre, Calleigh Trickett, Owen Trupiano, Evelyn Walsh and Summer Warren.
Honorable Mention
Hugh Adams, Trey Leschinsky, and Jack Michel.