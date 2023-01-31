ROCKPORT — These students have earned placement on Rockport Middle School's honor roll for the second quarter of the 2022-2023 school year:

Eighth Grade

High Honors

Rumi Corum, Isabella Dacruz, Kaitlyn D'Annolfo, Mario DeBenedictis, Job Deleon, Liam Aadan Fauci, Abigail Horne, and Henry Hotz.

Also, Adelaide Johnston-Ransom, Ava Mierz, Gwanwoo Park, Margaret Routt, Matthew Silver, Reese Swanson, Taylor Sweet, Eric Wang, Lanae'hannai Weaver, Lucy Mae Whelsky, and Qiu fang Zhang. 

Honors

Hannah Aspesi, Rowan Beers, Flynn Blanchard, Clare Canning, Cecilia Chadbourne, Lydia Curtis, Naia Gibson  Dakota Graham, and Savannah Hopkins.

Also, Emma Longo, Marin Lovelace, Ruby Lyman, Gretel Marshall, Taylor  Peek, Mohammed Saleh, William Shelton, Aubrey Sholds-Neal, Alexander Sly, Emily Sly, Jack Trupiano, and Marlin Welcome.

Honorable Mention

Jeremiah Adams, Frieda Davis, Caitlin Dewan, Liam Dewan, Gerardo Di Stefano, Julian Fedele, Jack Frontiero, Maliyah Harnish, Deion Kasera, Joshua Kelleher, Mia O'Leary, Amelie Severance, and Brayden Stevenson. 

Seventh Grade

High Honors

John Anderson, Callie Arsenault, Nolan Bace, Kai Buchanan, Alemke Claiborn, Alex Cote, Anna Doupe, Sophia Drost, Olivia Flanagan, Brandon Fleming, and Liam Franklin.

Also Gabriel Gallagher, Sunshine Gallagher, Elizabeth Gentile, William Hotz, Owen Kesterson, Leif Kinnunen, Francesca Noce, Finnian Panali, Natasha Proposki, and Samuel Whitley. 

Honors

James Brennan, Owen Christensen, Adeline Ciaramitaro, Matheus Dos Santos, Vincent Fortunato, Cash Gardner, Charlotte Gardner, Liam Heselton, and Isabelle Johnson.

Also, Eleanor Jones, Tessa Lorenz, Evelyn Loring, Brendan Marshall, Delilah Parisi, Hailey Powers, Sadie Rose, Cooper Stacey and LeiaCorinne Wilkinson.

Honorable Mention

Riley Anderson, Aubrey Blazzard, Charlotte Carvahlo, Vera Doyon-Sawyers, Brookln Giamanco, Violet Lee, Lilly Jones. Adam Madruga, Ava Marino, Benjamin McKinnon, Haley Mione, Benjamin Morris, Landon Parco and Keagan Poole.

Sixth Grade

High Honors

Livia Altieri, Kiyah Blanchette, Finn Brady, Chloe Brennan, Salvatore Di Stefano, Kenzie Elder, Emme Englis, Adrian Estrada, Carla Kasera, Juniper McCoy, Sadie Mierz, and Brooks O'Malley.

Also Suri Park, Maggie Reed, Maureen Robertson, Scarlett Rowe, Samantha Tucker, Nashaia Weaver, Cora Wilkinson, Finn Wilkinson and Eliza Zuker.

Honors

Dylan Buchanan, William Carlson, Natalie Corcoran, Raegan Currier, Brityn Curtis, August Devine, Owen Fauci, Anthony Ferrari, Charlie Flannagan, Lucy Flannagan, and Joseph Kivan.

Also, Eamon Lilly, Thea Murray, Jordan  Nicastro, Cadence Shearer, Elayna Shearer, Fraser Shelton, Jacob Shelton, Lucas Spinelli, Grant St.Pierre, Calleigh Trickett, Owen Trupiano, Evelyn Walsh and Summer Warren.

Honorable Mention

Hugh Adams, Trey Leschinsky, and Jack Michel.

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