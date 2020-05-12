The following students were named to the first-term honor roll at Gloucester High School:

High honors

Grade 9

Angelina L. Aponte, Baret D. Buckley, Clara S. Del Vecchio, Michael A. Francis, Emily E. Gossom, Chandra T. Lavery, Kirah M. Murdock, Michael E. Merchant, Elijah R. Sarrouf, Marguerite S. Sperry, Brady J. Sullivan, Marisa N. Vincent, Tyler J. Weed and Camilla A. Wilkins-Bowens.

Grade 10

Andrew O. Coelho, Abigail F. Cook, Eliana M. Faria, Olivia E. Hogan-Lopez, Kane W. McGibbon, Jack E. Patten, Bailey A. Saputo and Ella M. Young.

Grade 11

Mila G. Barry, Tessa L. Bushfield, Catherine E. Canavan-Dysthe, Faith A. Costello, Ivan G. Demarjian, Owen H. Hardy, Massimo Mogetta, Cameron J. Muniz, Daniel J. Puglisi, Dylan J. Orlando, Jason C. Stasio and Autumn-Marie E. Silva.

Grade 12

Kevyn Ann M. Chandler, Cody J. Clifford, Meghan K. Colby, Andrea A. Dimino, Felix A. Esteban, Matteo F. Ferrara, Isabella M. Giordano, Cristal I. Gonzalez, Emily B. Grace, Sophia M. Hogan-Lopez, Matthew M. Johnson, Benjamin J. Lawson, Emily S. Meyran, Abbey N. Mitchell and Lila E. Olson.

Honors

Grade 9 

Daniela M. Aiello, Kayky P. Barbosa, Sean A. Bergin, Seamus M. Buckley, Deston H. Cauthers, Jenna R. Church, Eliana A. Cracchiolo, Francesco Crivello, Chloe A. deGaspe Beaubien, Frank A. DeSisto, Aiden J. Dowd, Rosalia J. Ferrara, Peter A. Giordano, Ella S. Grossi, Thomas J. Guerreiros, Gabriel R. Gullett, Keyarah J. Harris, Kyia J. Karvelas and Nicholas K. Koros.

Also Brody P. Laing, Colby A. Laing, Emily-Rose L. Lane, Declan M. Lessor, Jaclyn E. Lichtenwald, Maximilian J. Littman, Adriana F. Martell, Rachael M. Mason, Sheila A. Medrano, Nathaniel A. Montagnino, Caleb M. Murphy, Meghan L. Nealon, Trinity D. O’Leary, Sophia B. Picano, Anthony J. Porcello, Adelyn R. Richardson, Ana E. Santa, Samuel I. Rodriguez, Lily G. Roit, Sarina M. Sullivan, Grace E. Topouzoglou, Griffin A. Towne, and Noah F. Willett.

Grade 10 

Jacob T. Andrews, Fiona E. Auguet, Daniel E. Beaton, Elias Moises Beltran Santacruz, Grace C. Boucher, Alexia R. Burby, Geoffrey J. Callahan, Kayla A. Calomo, Neville T. Clancy, Kyle C. Clifford, Ethan P. Cooney, Cammi J. Cooper, Calvin J. Del Vecchio, Marisa L. DiMeo, Zaila G. Dort, Hannah E. Fletcher, Ryan P. Frates, Thomas J. Elliott, Zoe G. Hedges, Lucero Hernandez Reyes, Keith M. Horne Mads-Christian A. Hyrup, and Charles R. King.

Also Deven R. Lichtenwald, Drew T. Macchi, Philipp R. Mayenburg, Caroline A. McKay, Jason E. McNiff, Mia C. Meyran, Darcy A. Muller, Isabelle L. Nixon, Kylie P. O’Connell, Chiara R. O’Connor, Daniel P. O’Leary, Nathaniel J. Oaks, Juliana L. Orlando, Maite L. Passos, Haley O. Pepin, Summer R. Pereira, Madison M. Piraino-Novello, Nicholas W. Poulin, Jasper W. Rose, Allan J. Segura Jimenez, Haily M. Shea, Emma J. Silva, Jenna M. Smith, Maxwell G. Sperry, Jhailenny M. Tejada, Riley E. Thibodeau, Linda J. Toromo, Ava L. Vitale and Haley A. Weed.

Grade 11

Joshua J. Benjamin, Ryan P. Bergin, Michael J. Cassettari, Katelyn M. Chinault, Brooke K. Cleary, Logan R. Frost, Thomas W. Glenn, Brett K. Goulart, Sam P. Groleau, Ava C. Hale, Patrick J. Hunt, Skye Jackson, Joaquina J. Karol and Kristina M. Koulouris.

Also Kelsey R. Lowthers, Ella C. Marshall, Jacob C. McCollum, Michael D. Moffett, Dylan M. Moran, Sarah J. Nealon, Caroline B. Oliveira, Aidan M. Randall, Anthony J. Rodriguez, Kennedy A. Rounds, Mia G. Salah, Ava P. Sheedy, Kyriah A. Smithson, Alli J. Smith, Rumi R. Thomas and Logan F. Wieckowski.

Grade 12

Jeremy A. Abreu, Hafsa Ahmed, Lauren E. Alves, Brittney R. Anderton, Tara N. Aquipel, Frank S. Bartholomew, Katherine A. Bevins, Juliana M. Bolognese, Justin T. Bushfield, Madison E. Collins, Kaya E. Cooper, Cate L. Delaney, Danielle R. Denman, Serene L. DeSisto, Liam P. Donahue, Asha E. Egmont, Natalie J. Favazza, Nicolle P. Fernandes, Serena R. Ferrara, Edward J. Field, Meagan E. Gallo, Nadav D. Gerber, Sedona G. Gillard, Lila D. Hawks, Marion A. Healey, Richard C. Jabba and Kylie M. Jackson.

Also Alanah A. LaRose, Olivia R. Lattof, Justin O. Lavy, Jason A. Levreault, Salvatore A. LoGrasso, Madison A. Machado, William J. Maddix, Bianca M. Matul, Molly A. McAreavey, Cullin S. McCormack, Jake R. Messier, Ruby E. Mills, Marcus R. Montagnino, Alayna R. Muise, Marisa J. Neves, Gracianna P. O’Toole, Jeremiah J. Okoro, Emily R. Palk, Kayla R. Pennimpede, Willow A. Phoenix, Maeve M. Pleuler, Emma C. Powers, David A. SanPaolo, Emma E. Saputo, Benjamin P. Scola, Lawrence A.Scola, Haley R. Skalski, Evan J. Smith, Mathew N. Taormina, Andrew J. Topouzoglou, Kyle C. Watts and Bernica M. Wilcox.

Honorable Mention

Grade 9

Ashlee P. Aiello, Samuel R. Ashwell, Daunika M. Billante, Adam M. Borowick, Laci M. Bouchie, Madison E. Burns, Aria E. Caputo, Jack G. Delaney,Jayden T. DelTorchio, Derek W. Ellms, Jayden I. Elwell, Dylan A. Farinha and Isabella B. Forbes.

Also Nicole D. Gardner, David A. Green, Charles J. Groleau, Ethan S. Johnson, Braden E. Kesterson, Penelope L. Keyes, Marissa K. Numerosi, Clayton H. Peterson, Silas J. Riemersma,Brady J. Salah, Catherine J. Sargent, Gianna N. Taormina, Taniya L. Wongus and Madalyn M. Wheeler.

Grade 10

Natalie R. Aiello, Elise G. Amaral, Kira J. Berlin, Kolby P. Bolcome, Kaitlyn D. Borge, Lucas H. Brisbois, Faith E. Brown, Robert P. Caisse, Lola R. Carollo, Yahir D. Collado, Shannon M. Connolly, Elizabeth A. Dinan, Aidan R. Cornetta, Emily L. Corrao, Maria C. De Oliveira and Ava C. Donahue.

Also Daniel J. Hafey, Haden M. Hale, Matthew Kostecki, Zachary J. Oliver, Kaci A. Orlando, Millie A. Lopes, Timothy J. Marrone, Thomas J. Partelow, Morgan C. Piraino, Liana M. Plourde, Tyler P. Santos, Kevin G. Sargent, Dani S. Smith, Robert L. Schuster, Sean W. Temple and Shea C. Verga.

Grade 11

Joseph D. Allain, Julia F. Amero, Joseph G. Cabral, Lacie P. Ciarametaro, Joseph M. Ciaramitaro, Kai A. DeGuzman, Martina C. Gallo, Gilad Y. Gerber, Gretchen N. Gobeil, Maria A. Graffeo and Yamilet Guzman Bernabel.

Also Samantha T. Harvey and Aiden J. LaFlam, Jacob T. Mortillaro, Breno Rocha da Ros, Tyler A. Rodolosi, Jacob E. Souza, Hope M. Spencer, Quinten A. Ulrich and Mia M. Wheeler.

Grade 12

Ali Albadri, Evan J. Borge, Patrick D. Broe, Kaylee E. Burgess, Isabella G. Canning, Jacob P. Enos, Lillie R. Favazza, Emily A. Frick, Desiree Graffeo, Phillip M. Jones, Harrison W. Marshall and Molly F. Martin.

Also Rilee K. Newhall, Kaylee S. O’Neil, Diana A. Ortiz, Olivia P. Peavey, Isabella M. Piscitello, Jaiden A. Rodriguez, Mikayla J. Sanchez, Ardriana B. Saputo, Josue Daniel Sesam deLeon and Joseph R. Wilson.

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