The following students were named to the first-term honor roll at Gloucester High School:
High honors
Grade 9
Angelina L. Aponte, Baret D. Buckley, Clara S. Del Vecchio, Michael A. Francis, Emily E. Gossom, Chandra T. Lavery, Kirah M. Murdock, Michael E. Merchant, Elijah R. Sarrouf, Marguerite S. Sperry, Brady J. Sullivan, Marisa N. Vincent, Tyler J. Weed and Camilla A. Wilkins-Bowens.
Grade 10
Andrew O. Coelho, Abigail F. Cook, Eliana M. Faria, Olivia E. Hogan-Lopez, Kane W. McGibbon, Jack E. Patten, Bailey A. Saputo and Ella M. Young.
Grade 11
Mila G. Barry, Tessa L. Bushfield, Catherine E. Canavan-Dysthe, Faith A. Costello, Ivan G. Demarjian, Owen H. Hardy, Massimo Mogetta, Cameron J. Muniz, Daniel J. Puglisi, Dylan J. Orlando, Jason C. Stasio and Autumn-Marie E. Silva.
Grade 12
Kevyn Ann M. Chandler, Cody J. Clifford, Meghan K. Colby, Andrea A. Dimino, Felix A. Esteban, Matteo F. Ferrara, Isabella M. Giordano, Cristal I. Gonzalez, Emily B. Grace, Sophia M. Hogan-Lopez, Matthew M. Johnson, Benjamin J. Lawson, Emily S. Meyran, Abbey N. Mitchell and Lila E. Olson.
Honors
Grade 9
Daniela M. Aiello, Kayky P. Barbosa, Sean A. Bergin, Seamus M. Buckley, Deston H. Cauthers, Jenna R. Church, Eliana A. Cracchiolo, Francesco Crivello, Chloe A. deGaspe Beaubien, Frank A. DeSisto, Aiden J. Dowd, Rosalia J. Ferrara, Peter A. Giordano, Ella S. Grossi, Thomas J. Guerreiros, Gabriel R. Gullett, Keyarah J. Harris, Kyia J. Karvelas and Nicholas K. Koros.
Also Brody P. Laing, Colby A. Laing, Emily-Rose L. Lane, Declan M. Lessor, Jaclyn E. Lichtenwald, Maximilian J. Littman, Adriana F. Martell, Rachael M. Mason, Sheila A. Medrano, Nathaniel A. Montagnino, Caleb M. Murphy, Meghan L. Nealon, Trinity D. O’Leary, Sophia B. Picano, Anthony J. Porcello, Adelyn R. Richardson, Ana E. Santa, Samuel I. Rodriguez, Lily G. Roit, Sarina M. Sullivan, Grace E. Topouzoglou, Griffin A. Towne, and Noah F. Willett.
Grade 10
Jacob T. Andrews, Fiona E. Auguet, Daniel E. Beaton, Elias Moises Beltran Santacruz, Grace C. Boucher, Alexia R. Burby, Geoffrey J. Callahan, Kayla A. Calomo, Neville T. Clancy, Kyle C. Clifford, Ethan P. Cooney, Cammi J. Cooper, Calvin J. Del Vecchio, Marisa L. DiMeo, Zaila G. Dort, Hannah E. Fletcher, Ryan P. Frates, Thomas J. Elliott, Zoe G. Hedges, Lucero Hernandez Reyes, Keith M. Horne Mads-Christian A. Hyrup, and Charles R. King.
Also Deven R. Lichtenwald, Drew T. Macchi, Philipp R. Mayenburg, Caroline A. McKay, Jason E. McNiff, Mia C. Meyran, Darcy A. Muller, Isabelle L. Nixon, Kylie P. O’Connell, Chiara R. O’Connor, Daniel P. O’Leary, Nathaniel J. Oaks, Juliana L. Orlando, Maite L. Passos, Haley O. Pepin, Summer R. Pereira, Madison M. Piraino-Novello, Nicholas W. Poulin, Jasper W. Rose, Allan J. Segura Jimenez, Haily M. Shea, Emma J. Silva, Jenna M. Smith, Maxwell G. Sperry, Jhailenny M. Tejada, Riley E. Thibodeau, Linda J. Toromo, Ava L. Vitale and Haley A. Weed.
Grade 11
Joshua J. Benjamin, Ryan P. Bergin, Michael J. Cassettari, Katelyn M. Chinault, Brooke K. Cleary, Logan R. Frost, Thomas W. Glenn, Brett K. Goulart, Sam P. Groleau, Ava C. Hale, Patrick J. Hunt, Skye Jackson, Joaquina J. Karol and Kristina M. Koulouris.
Also Kelsey R. Lowthers, Ella C. Marshall, Jacob C. McCollum, Michael D. Moffett, Dylan M. Moran, Sarah J. Nealon, Caroline B. Oliveira, Aidan M. Randall, Anthony J. Rodriguez, Kennedy A. Rounds, Mia G. Salah, Ava P. Sheedy, Kyriah A. Smithson, Alli J. Smith, Rumi R. Thomas and Logan F. Wieckowski.
Grade 12
Jeremy A. Abreu, Hafsa Ahmed, Lauren E. Alves, Brittney R. Anderton, Tara N. Aquipel, Frank S. Bartholomew, Katherine A. Bevins, Juliana M. Bolognese, Justin T. Bushfield, Madison E. Collins, Kaya E. Cooper, Cate L. Delaney, Danielle R. Denman, Serene L. DeSisto, Liam P. Donahue, Asha E. Egmont, Natalie J. Favazza, Nicolle P. Fernandes, Serena R. Ferrara, Edward J. Field, Meagan E. Gallo, Nadav D. Gerber, Sedona G. Gillard, Lila D. Hawks, Marion A. Healey, Richard C. Jabba and Kylie M. Jackson.
Also Alanah A. LaRose, Olivia R. Lattof, Justin O. Lavy, Jason A. Levreault, Salvatore A. LoGrasso, Madison A. Machado, William J. Maddix, Bianca M. Matul, Molly A. McAreavey, Cullin S. McCormack, Jake R. Messier, Ruby E. Mills, Marcus R. Montagnino, Alayna R. Muise, Marisa J. Neves, Gracianna P. O’Toole, Jeremiah J. Okoro, Emily R. Palk, Kayla R. Pennimpede, Willow A. Phoenix, Maeve M. Pleuler, Emma C. Powers, David A. SanPaolo, Emma E. Saputo, Benjamin P. Scola, Lawrence A.Scola, Haley R. Skalski, Evan J. Smith, Mathew N. Taormina, Andrew J. Topouzoglou, Kyle C. Watts and Bernica M. Wilcox.
Honorable Mention
Grade 9
Ashlee P. Aiello, Samuel R. Ashwell, Daunika M. Billante, Adam M. Borowick, Laci M. Bouchie, Madison E. Burns, Aria E. Caputo, Jack G. Delaney,Jayden T. DelTorchio, Derek W. Ellms, Jayden I. Elwell, Dylan A. Farinha and Isabella B. Forbes.
Also Nicole D. Gardner, David A. Green, Charles J. Groleau, Ethan S. Johnson, Braden E. Kesterson, Penelope L. Keyes, Marissa K. Numerosi, Clayton H. Peterson, Silas J. Riemersma,Brady J. Salah, Catherine J. Sargent, Gianna N. Taormina, Taniya L. Wongus and Madalyn M. Wheeler.
Grade 10
Natalie R. Aiello, Elise G. Amaral, Kira J. Berlin, Kolby P. Bolcome, Kaitlyn D. Borge, Lucas H. Brisbois, Faith E. Brown, Robert P. Caisse, Lola R. Carollo, Yahir D. Collado, Shannon M. Connolly, Elizabeth A. Dinan, Aidan R. Cornetta, Emily L. Corrao, Maria C. De Oliveira and Ava C. Donahue.
Also Daniel J. Hafey, Haden M. Hale, Matthew Kostecki, Zachary J. Oliver, Kaci A. Orlando, Millie A. Lopes, Timothy J. Marrone, Thomas J. Partelow, Morgan C. Piraino, Liana M. Plourde, Tyler P. Santos, Kevin G. Sargent, Dani S. Smith, Robert L. Schuster, Sean W. Temple and Shea C. Verga.
Grade 11
Joseph D. Allain, Julia F. Amero, Joseph G. Cabral, Lacie P. Ciarametaro, Joseph M. Ciaramitaro, Kai A. DeGuzman, Martina C. Gallo, Gilad Y. Gerber, Gretchen N. Gobeil, Maria A. Graffeo and Yamilet Guzman Bernabel.
Also Samantha T. Harvey and Aiden J. LaFlam, Jacob T. Mortillaro, Breno Rocha da Ros, Tyler A. Rodolosi, Jacob E. Souza, Hope M. Spencer, Quinten A. Ulrich and Mia M. Wheeler.
Grade 12
Ali Albadri, Evan J. Borge, Patrick D. Broe, Kaylee E. Burgess, Isabella G. Canning, Jacob P. Enos, Lillie R. Favazza, Emily A. Frick, Desiree Graffeo, Phillip M. Jones, Harrison W. Marshall and Molly F. Martin.
Also Rilee K. Newhall, Kaylee S. O’Neil, Diana A. Ortiz, Olivia P. Peavey, Isabella M. Piscitello, Jaiden A. Rodriguez, Mikayla J. Sanchez, Ardriana B. Saputo, Josue Daniel Sesam deLeon and Joseph R. Wilson.