These students were named to O’Maley Innovation Middle School’s honor roll for the third term:
SIXTH GRADE
High honors
Emily M. Bean, David A. Berg, Chase E. Brown, Riley G. Cavanaugh, Drew M. Ciolino, Ryan W. Connelly, Serafin J. Costa, Owen S. Courtemanche, Judah P. Day-Laporte, Abigail E. Desmond, Cade R. Francis, Henry H. Harrison, and William P. Johnson.
Also William J. Linn, Jocelyn R. Maddalena, Eleanor P. Melvin, John R. Merchant, James Anthony W. Militello, Tyler A. Moran, Cole M. Mosley-Wynn, Anthony S. Murawski, Charlotte G. Nicastro, Jacob A. Nochella, Julia L. Palk, Bansri S. Patel and Joseph T. Porcello.
Also Emily J. Rattray, Mohammed D. Saleh, Gavin T. Sarofeen, Gracie C. Sarofeen, Christopher R. Sawyer, Charlotte L. Spreadbury, Jaclyn R. Taormina, Max E. Thomas, Olivia A. Vargus, Ava L. Vidal, Zachary J. Welch, and Samuel R. Young.
Honors
Mackayla L. Allen, Lucas G. Alves, Gabriel F. Anderson, Scarlett E. Berge, Malia T. Bolcome, Giacomo A. Bologna, Elijah A. Brooks, Aleena M. Brown, Gabriella N. Christo, Griffin P. Ciaramitaro, Patrick F. Conners, Kiara M. Curcuru, Natasha S. DePaula, Benjamin R. Derian, Giselle I. Ferreira, Jaime J. Figueroa, Robert D. Geary and Beckett J. Guest.
Also Skyy K. Harrington, Tyler G. Hopping, Madison M. Ilges, Benjamin C. James, Hayden M. Koller, Seamus W. Linehan, Eden J. MacDonald, Olivia E. Madruga, Emma A. Mello, Connor M. Oliveira, Gryphon J. Orfanos, Jhon B. Ovalle, and Jack T. Palmer.
And Kashvi V. Patel, Drew W. Rodolosi, Samantha J. Rogosin, Giavanna T. Russo, Miranda J. Schoel, Benjamin C. Scola, Mateo S. Siero, Destiny S.Smith, Tanner W. Smith, Isla E. Spanks, Jason P., Spencer, Kadija D. Suazo, Isabella E. Tarantino, Alexander R. Taylor, James M. Tejeda, Nolan M. Thibodeau, Kathryn M. Wall, Lilliah D. Whaley, Jude G. Worthley and Jayden E. Zagwyn.
Honorable Mention
William H. Aaron, Nolan R. Aiello, Eden Joy J. Bergmann, Daphne M. Cloutman, Natalie N. Curley, June M. Fabian, Maddison G. Goodhue, Benjamin D. Haight, Harper R. Langley and Madison K. Lord.
Also Connor D. Mahoney, Trey R. Marrone, Nash H. Marshall, Galindo D. Merida Diaz, Nathan C. Messier, Jaylyn S. Novello, Robert L. Palazola, Chandler B. Peterson, Abbigail E. Rock, Nathan M. Rogers, Ivanna M. Serrano, Jose A. Sesam, Isabella M. Sheahan-Parks, Milo L. Szuter, Marissa M. Todd, Madison L. Urbanski and Connor L. Wagner.
SEVENTH GRADE
High honors
Emma N. Alves, Alexis G. Athanas, Isla K. Black, Austin T. Bouchie, Sean W. Buckley, Georgana C. Cauthers, Jackson T. Cody, Adam J. Conigliari, Martina S. Cracchiolo, Sofia Crivello, Jonas E. Cunha, Lyall G. Cunningham, Caliana L. Dort, Santana J. Faria, and Niava L. Friday.
Also Jessica H. Harvey, Phoebe B. Hone, Keagan E. Jewell, Madison M. Jewell, Isabel N. Lyon, Ruby J. McElhenny, Harrison S. McKeen, Charlotte C. Morris, Julian L. Nixon, Elliana M. Parsons, Alex S. Rodrigues, Jared M. Rodriguez, Ali D, Saleh, Esme R. Sarrouf, Mylee A. Towne, Myles Tran-Harrison, and Morgan M. Wilt.
Honors
Ahmed S. Al-Salim, Lukas A. Albano, Joseph M. Allen, Annika M. Allison, SeanAdam P. Baskett, Madison N. Bazel, Gavin R. Bren, Ella M. Brown, Karissa R. Burgess, Aiden J. Cahill, Jack D. Caputo, Emma R. Carrapichosa, Jaeden D. Chipperini, Laila M. Ciaramitaro, Sophia L. Collins, Eleanora L. Connolly, Liam M. Coughlin, Alyssa Deppen, Sophia R. Ferrara, Kameron C. Francis, Sean J. Frontiero, Talia M. Harrington, Jacob R. Harris, Kathryn E. Hautala, Miguel A. Hernandez, and Ava G. Hovis.
Also Rafael C. Jabba, Jarred E, Johnson, Zachary J. Karcher, Kassidy A. Klopotoski, Lana G. Levesque, Hannah C. Lyons, Michael D. Marino, Nayeli Y. Matul, Michael R. Medeiros, Cielo Melo, Karlee Mitchell, Alexandra S. Morgan, Keira J. O'Brien, Eric H. O'Connell, Ashlyn J. Orlando, Clayton T. Pierce, and Cali T. Powers.
Also Tahj-Philip B. Rivera, Dylan C. Rochford, Camryn B. Rodolosi, Kellsey M. Rounds, Lexis M. Salah, Samuel A. Sanfilippo, Bianca J. Sarofeen, Jaylen C. Severino, Jack K. Silveria, Kaleb J. Soper, Zackary G. Soundis, Michael A. Spanks, Aiden J. Spoon, Michael S. St. Peter, Jackson B. Trabucco, Megan E. Vicari, Jackson B. Weber, and Emma C. Wilt.
Honorable Mention
Anaya S. Briguglio, Sean A. Broe, Yoemily K. Castillo, Dillon J. Ciolino, Thomas J. Dort, Alexis-Lee Dundon, Alyssa D. Estime, Logan M. Gaipo, Joseph A. Gucciardi, Mya E. Jewell, Deymi Lopez-Perez, Jayden M. Migliore, William X. Nixon, Kiara P. Olson, Braeden G. Perry, Zachary T. Pool, Ethan R. Refalo, Danna Rodriguez Garcia, Alexia Spano, Logan A. Tarr, and Brooke Tavares.
EIGHTH GRADE
High Honors
Kathryn G. Aaron, Skye U. Berry, Beatrix L. Brosnihan, Jeremiah W. Bushfield, Julia G. Carrancho, Skye C. Ciolino, Emily R. Elliott, Ivana N. Ferrara, Brayden M. Francis, Gianna R. Frontiero, Rose Z. Groleau, Jane C. Herrmann, Talia A. Higgins, Eve F. Liacos, Cecelia R. Lovett, Jordan M. Macchi, Jasmine H. Madrigal, Taiya S. Mano, Lilianna R. Marcolongo, Olivia P. Martin, Kylie E. McNiff, Alyssa L. Merrill, Brady K. Messier, and Kellen C. Moran.
Also Alessia M. Numerosi, Cameron J. Nunes, Ava Paone, Nicole I. Pierce, Cassidy M. Pontes, Wesley J. Prevost, Isaac S. Ramalho, Michael T. Salafia, Samahra N. Salah, Natalie F. Sheedy, Matthew G. Sweatt, Olivia H. Testaverde, Alexis R. Thomas, Emily R. Tuck and Chloe E. Young.
Honors
Nadiya R. Abate, Gunner F. Alves, Dana B. Ambrose, Foster D. Bairstow, Alexander G. Bajoras, Ian J. Bush, Miley G. Courtemanche, Mackenzie A. Curley, Jasmine N. DeCoste, Holden C. DiSarro, Clara E. Emerson, Kyla M. Forsyth, Megan A. Frates, Dylan E. Gaetano, Jenny He and Aria L. Johnson.
Also Isabel C. Luz, Giacomo F. Martell, Kathryn E. McCormack, Cassandra M. Mitchell, Atina M. Muniz, Emily L. Nelson, Connor L. O’Leary, Samuel T. Pallazolla, Jeffrey A. Partelow, Natalie J. Partelow, Megan A. Pierce, Maggie B. Reynolds, Serina R. Russo, Paul A. Saputo, Lauren E. Sargent, Hannah I. Sherlock, Dylan S. Smith, Matthew T. Smith, Samanta Spano, Katelyn M. Taormina, Sawyer K. Towne, Julet M. Velasquez Pojoy, Colby G. Warren and Aidan A. Woods.
Honorable Mention
Aliyah R. Abate, Madison E. Battle, Joah J. Belcher, Logan N. Borges-Docarmo, Vincenzo P. Ciaramitaro, Abigail R Corbett, Sarah H. Fernandes, Seth J Fleury, Mallory A. Greeke, Cullen R. MacWhinnie, Ryan W. Madruga, Violet E. Marchant, Caydence E. Martin, Gavin A. Natti, Vinicius L. Passos, Evelyn A. Porter, Jaden M. Rogers, Karina A. Spanks, Emily R. Tuck, and Brianna L. Wheeler.