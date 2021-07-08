These students were named to O’Maley Innovation Middle School’s honor roll for the third term:

SIXTH GRADE

High honors

Emily M. Bean, David A. Berg, Chase E. Brown, Riley G. Cavanaugh, Drew M. Ciolino, Ryan W. Connelly, Serafin J. Costa, Owen S. Courtemanche, Judah P. Day-Laporte, Abigail E. Desmond, Cade R. Francis, Henry H. Harrison, and William P. Johnson.

Also William J. Linn, Jocelyn R. Maddalena, Eleanor P. Melvin, John R. Merchant, James Anthony W. Militello, Tyler A. Moran, Cole M. Mosley-Wynn, Anthony S. Murawski, Charlotte G. Nicastro, Jacob A. Nochella, Julia L. Palk, Bansri S. Patel and Joseph T. Porcello.

Also Emily J. Rattray, Mohammed D. Saleh,  Gavin T. Sarofeen, Gracie C. Sarofeen, Christopher R. Sawyer, Charlotte L. Spreadbury, Jaclyn R. Taormina, Max E. Thomas, Olivia A. Vargus, Ava L. Vidal,  Zachary J. Welch, and Samuel R. Young.

 

Honors

Mackayla L. Allen, Lucas G. Alves, Gabriel F.  Anderson, Scarlett E. Berge, Malia T. Bolcome, Giacomo A.  Bologna, Elijah A. Brooks, Aleena M.  Brown, Gabriella N. Christo, Griffin P. Ciaramitaro, Patrick F.  Conners,  Kiara M. Curcuru, Natasha S. DePaula, Benjamin R. Derian, Giselle I. Ferreira, Jaime J.  Figueroa, Robert D. Geary and Beckett J. Guest.

Also Skyy K. Harrington, Tyler G. Hopping, Madison M.  Ilges, Benjamin C. James, Hayden M. Koller, Seamus W. Linehan, Eden J. MacDonald, Olivia E. Madruga, Emma A. Mello, Connor M. Oliveira,  Gryphon J. Orfanos, Jhon B. Ovalle, and Jack T. Palmer.

 

And Kashvi V. Patel, Drew W.  Rodolosi, Samantha J. Rogosin, Giavanna T. Russo, Miranda J. Schoel, Benjamin C. Scola, Mateo S. Siero, Destiny S.Smith, Tanner W. Smith, Isla E. Spanks, Jason P., Spencer, Kadija D. Suazo, Isabella E. Tarantino, Alexander R. Taylor, James M. Tejeda, Nolan M. Thibodeau, Kathryn M. Wall, Lilliah D. Whaley,  Jude G. Worthley and Jayden E. Zagwyn.

Honorable Mention

 

William H. Aaron, Nolan R. Aiello, Eden Joy J. Bergmann, Daphne M. Cloutman, Natalie N. Curley, June M. Fabian, Maddison G. Goodhue, Benjamin D. Haight, Harper R. Langley and Madison K. Lord. 

 

Also Connor D. Mahoney, Trey R. Marrone, Nash H. Marshall, Galindo D. Merida Diaz, Nathan C. Messier,  Jaylyn S.  Novello, Robert L.  Palazola, Chandler B. Peterson, Abbigail E. Rock, Nathan M. Rogers, Ivanna M. Serrano, Jose A. Sesam, Isabella M. Sheahan-Parks, Milo L. Szuter, Marissa M. Todd, Madison L. Urbanski and Connor L. Wagner.

SEVENTH GRADE

 

High honors

 

Emma N. Alves, Alexis G. Athanas, Isla K. Black, Austin T. Bouchie, Sean W. Buckley, Georgana C. Cauthers, Jackson T. Cody, Adam J. Conigliari,  Martina S. Cracchiolo, Sofia Crivello,  Jonas E. Cunha,  Lyall G. Cunningham, Caliana L. Dort,  Santana J. Faria, and Niava L. Friday.

Also Jessica H. Harvey, Phoebe B. Hone, Keagan E. Jewell, Madison M. Jewell, Isabel N. Lyon, Ruby J. McElhenny, Harrison S. McKeen, Charlotte C. Morris, Julian L. Nixon, Elliana M. Parsons, Alex S. Rodrigues, Jared M. Rodriguez, Ali D, Saleh, Esme R. Sarrouf, Mylee A. Towne,  Myles Tran-Harrison, and Morgan M. Wilt.

Honors 

Ahmed S. Al-Salim, Lukas A. Albano, Joseph M. Allen, Annika M. Allison, SeanAdam P. Baskett, Madison N. Bazel,  Gavin R. Bren, Ella M. Brown, Karissa R. Burgess, Aiden J. Cahill, Jack D. Caputo, Emma R. Carrapichosa, Jaeden D. Chipperini, Laila M. Ciaramitaro, Sophia L. Collins, Eleanora L. Connolly, Liam M. Coughlin, Alyssa Deppen, Sophia R. Ferrara, Kameron C. Francis, Sean J. Frontiero, Talia M. Harrington, Jacob R. Harris, Kathryn E. Hautala, Miguel A. Hernandez, and Ava G. Hovis.

Also Rafael C. Jabba, Jarred E,  Johnson, Zachary J. Karcher, Kassidy A. Klopotoski, Lana G. Levesque, Hannah C. Lyons, Michael D. Marino, Nayeli Y. Matul, Michael R. Medeiros, Cielo Melo, Karlee Mitchell, Alexandra S. Morgan, Keira J. O'Brien, Eric H. O'Connell, Ashlyn J. Orlando, Clayton T. Pierce, and Cali T. Powers.

Also Tahj-Philip B. Rivera, Dylan C. Rochford, Camryn B. Rodolosi, Kellsey M. Rounds, Lexis M. Salah, Samuel A. Sanfilippo, Bianca J. Sarofeen, Jaylen C. Severino, Jack K. Silveria, Kaleb J. Soper,  Zackary G. Soundis, Michael A. Spanks, Aiden J. Spoon, Michael S. St. Peter,  Jackson B. Trabucco, Megan E. Vicari, Jackson B. Weber, and Emma C. Wilt. 

Honorable Mention

Anaya S. Briguglio, Sean A. Broe, Yoemily K. Castillo, Dillon J. Ciolino, Thomas J. Dort,  Alexis-Lee Dundon, Alyssa D. Estime, Logan M. Gaipo, Joseph A. Gucciardi, Mya E. Jewell, Deymi Lopez-Perez, Jayden M. Migliore, William X. Nixon, Kiara P. Olson, Braeden G. Perry, Zachary T. Pool, Ethan R. Refalo, Danna Rodriguez Garcia, Alexia Spano, Logan A. Tarr, and Brooke Tavares.

EIGHTH GRADE

High Honors

Kathryn G. Aaron, Skye U. Berry, Beatrix L. Brosnihan, Jeremiah W. Bushfield, Julia G. Carrancho, Skye C. Ciolino, Emily R. Elliott, Ivana N. Ferrara, Brayden M. Francis, Gianna R. Frontiero, Rose Z. Groleau, Jane C. Herrmann, Talia A. Higgins, Eve F. Liacos, Cecelia R. Lovett, Jordan M. Macchi, Jasmine H. Madrigal, Taiya S. Mano, Lilianna R. Marcolongo, Olivia P. Martin, Kylie E. McNiff, Alyssa L. Merrill, Brady K. Messier, and Kellen C. Moran.

Also Alessia M. Numerosi, Cameron J. Nunes, Ava Paone, Nicole I. Pierce, Cassidy M. Pontes, Wesley J. Prevost, Isaac S. Ramalho, Michael T. Salafia, Samahra N. Salah, Natalie F. Sheedy, Matthew G. Sweatt, Olivia H. Testaverde, Alexis R. Thomas, Emily R. Tuck and Chloe E. Young.

 

Honors

Nadiya R. Abate, Gunner F. Alves, Dana B. Ambrose, Foster D. Bairstow, Alexander G. Bajoras, Ian J. Bush, Miley G. Courtemanche, Mackenzie A. Curley, Jasmine N. DeCoste, Holden C. DiSarro, Clara E. Emerson, Kyla M. Forsyth, Megan A. Frates, Dylan E. Gaetano, Jenny He and Aria L. Johnson.

Also Isabel C. Luz, Giacomo F. Martell, Kathryn E. McCormack, Cassandra M. Mitchell, Atina M. Muniz, Emily L. Nelson,  Connor L. O’Leary, Samuel T. Pallazolla, Jeffrey A. Partelow, Natalie J. Partelow, Megan A. Pierce, Maggie B. Reynolds, Serina R. Russo, Paul A. Saputo, Lauren E. Sargent, Hannah I. Sherlock, Dylan S. Smith, Matthew T. Smith,  Samanta Spano, Katelyn M. Taormina,  Sawyer K. Towne,  Julet M. Velasquez Pojoy, Colby G. Warren and Aidan A. Woods.

Honorable Mention

Aliyah R. Abate, Madison E. Battle, Joah J. Belcher, Logan N. Borges-Docarmo, Vincenzo P. Ciaramitaro, Abigail R Corbett,  Sarah H. Fernandes, Seth J Fleury, Mallory A. Greeke, Cullen R. MacWhinnie, Ryan W. Madruga, Violet E. Marchant, Caydence E. Martin, Gavin A. Natti, Vinicius L. Passos, Evelyn A. Porter, Jaden M. Rogers, Karina A. Spanks, Emily R. Tuck, and Brianna L. Wheeler.

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