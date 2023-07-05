ROCKPORT — Rockport High School has announced its honor roll for the final quarter of the 2022-2023 school year.
Grade 12
High Honors
Zachary Alfano, Nathaniel Cook, Kyle Curtin, Isabella Fortunato, Olivia McInerney, William Mulry, and Sophia Sekercan.
Honors
Remy Blazzard, Fiona Canning, Ananda Corum, Oliver Dunton, Jacqueline Eng-Barber, Eliana Funk, Mackenzie George, Megan Gething, Benji Koeplin, Natalie Lamond, Ella Lorenz, Sebastian Lovasco, and Sophia Lucido.
Also, Ava MacDowell, Anita Magee, Abigail Marshall, Victor Mazo, Michael Nocella, Talia Osier, Morgan Reilly, Faith Roberts, Julia Sekercan, Ezra Smith, Alyssa Strople, Francesca Twombly, and Sarah Woodson.
Honorable Mention
Owen Aiello, Derek Budrow, Pilar Davis, Gavin Doyle, Jack Guelli, Colin Kelley, Amelia Lucas, Kathleen McCarthy, Iris Monahan, Finnian Mulkern, Michael Murphy, and Colin Porter.
Grade 11
High Honors
Stefano Adelfio, Anna Drost, Erik Drost, Trinity Elder, Isabella Hobbs, Caitlin Morin, and Nicholas Nocella.
Honors
Adelaine Akers, Riley Blanchard, Sydney Bouchie, Simon Dixon, Michael Elinskas, Emily Hale, Naomi Ingari, Kevin Leahy, Karlee Lorden, Edward Merz, Lauren O’Connor, Sahara Poole, Thomas Rice, Zackery Simmons, Brooks Slingluff, Bezawit Strong, and Jakob Timmons.
Honorable Mention
Jeramy Adamson, German Batista Rondon, Julien Blisard, Tyler Bouchie, Spencer Brancaleone, Christopher Brousseau, Connor Carrington-House, Lucca DeBenedictis, Julia Donato, Alexander Kesterson, Lotus Marsh, Jackson Whelsky, and Nathaniel Williams.
Grade 10
High Honors
Elizabeth Harrison, Kevin Wang, and Chase Wheat.
Honors
Lassen Ando, Morgan Brady, Henry Chadbourne, Lila Garrett, Fiona Hebert, Clara Knowles, Adrianna Loguidice, Aili Mattson, Lila Proposki, Mia Sargent, Ella Silver, and Josiah Whitley.
Honorable Mention
Warren Adams, Michael Copp, Adelaide Gardner, Olivia Hobbs, Pablo Jimenez, Elliot Lyman, Zoey Parker, Matthew Poole, Quinten Savlen, Andrew Sorrenti, Aili Spencer, Braydon Wall, and Jaelyn Young.
Grade Nine
High Honors
Zakarya Bouafi, Beckett Burchard, Bryce Crowley, Mariana DeBenedictis, Sally Elinskas, Lucas Johnson, Allison Matus, Robert Morris, Solomon Rich, Aidan Stacey, Ayden Sweet, and Wyatt Wilkinson.
Honors
Sean Abell, Brooke Cote, Lilliana Cunha, Timothy Doupe’, Kayleigh Greene, Beckett Guarino, Marlew Herlihy, Ansh Kataria, Richard Kimball, Gabriella Lucido, Travis Moseley, Mari Penaloza, Ali Saleh, Andrew Snelson, Zachary Spaulding, and Julia Tremblay.
Honorable Mention
Louis Iacono, Thomas Kerans, Alexander Mitchell, Brady Murray, Hyun Sung Park, and Winston Rich.