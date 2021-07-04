These students have been named to the honor roll at Rockport High School for the fourth quarter:
NINTH GRADE
High Honors
Stefano Adelfio, Adelaine Akers, Jackson Altieri, Sydney Bouchie, Spencer Brancaleone, Jackson Colbert, Simon Dixon, Anna Drost, Erik Drost, Trinity Elder, Michael Elinskas, Emily Hale, Isabella Hobbs, Naomi Ingari, Karlee Lorden, Caitlin Morin, Samantha Morrill, Nicholas Nocella, Thomas Rice, and Bezawit Strong.
Honors
Atticus Anderson, Cameron Arndt, Riley Blanchard, Julien Blisard, Tyler Bouchie, Gracie Burbank, Jameson Colbert, Lucca DeBenedictis, Cole Edmonds, Grace Englis, Alexandra Johnson, Gavin Johnston-Ransom, Kevin Leahy, Edward Merz, Neil Mueller, Cassandra Napoli, Lauren O'Connor, Amanda Padre, Sahara Poole, Zackery Simmons, Brooks Slingluff, Jakob Timmons, and Jackson Whelsky.
Honorable Mention
Connor Carrington-House, Joshua Ferrill, Caleb Francis, Madison Guernsey, Avery Hall, Mark Iannotti, Rachel Ketchopulos, Lotus Marsh, Alexander Norris, and Nikodimos Strong
TENTH GRADE
High Honors
Zachary Alfano, Nathaniel Cook, Kyle Curtin, Oliver Dunton, Sophia Lucido, Ava MacDowell, Anita Magee, Abigail Marshall, Victor Mazo, William Mulry, Morgan Reilly, Julia Sekercan, Zoe Tallgrass, and Francesca Twombly.
Honors
Owen Aiello, Remy Blazzard, Brooke Bouchie, Hunter Brown, Fiona Canning, William Caron, Lily Christopher, Matthew Curcuru-Henry, Gavin Doyle, Eliana Funk, Mackenzie George, Megan Gething, Jack Guelli, Benji Koeplin, Natalie Lamond, Ella Lorenz, Amelia Lucas, Kathleen McCarthy, Finnian Mulkern, Michael Murphy, Michael Nocella, Talia Osier, Colin Porter, Sophia Sekercan, Ezra Smith, Alyssa Strople, Daniel Williamson, and Sarah Woodson.
Honorable Mention
Derek Budrow, Jacob Budrow, Walter Dyksinski, C. Thurston Eck, Colin Kelley, Sebastian Lovasco, and Olivia McInerney.
ELEVENTH GRADE
High Honors
Michelle Allen, Molly Ambrose, Brody Baskin, John Cahill, Edward Chmiel, Julia Drost, Emma Fuller, Elizabeth Higgins, Nicholas Leahy, Eben McCarthy, Talia McWilliams, Patrick Morin, Lillian Morrell, Eli Mueller, Jillian Osmond, Renzo Paredes Sanz, Kaylee Parker, Letishia Paulino, Shayla Schafer, Kylie Schrock, and Bowen Slingluff.
Honors
Alba Aguirre-Williams, Alexis Berglund, William Cahill, Julianna daSilva, Connor Dench, Eve DiZio, Hannah Ellis, Samuel Finer, Gabriella Kelleher, Colby Kelly, Eden MacDonald, Duncan Malcolmson, Mia McCarthy, Daniel Merz, Benan Murdock, Stephen Ray, Carson Reilly, Nora Rockwell, Lucas Sappia, Phoebe Twombly, Sarah Vanderpool- Clough, and Kylie Wheat.
Honorable Mention
Nathan Hautala, Yishai Howe, Jaymes Jarrett, Jonah Koeplin, Sawyer Savlen, Erik Vanderberg, Sven Vanderberg, and Shannon Whelan.
TWELFTH GRADE
High Honors
Elowyn Akers, Rizza Anderson, Emma Christopher, Rachel Dailey, Rhiannon Hurst, Benjamin Porter, Tucker Smith, and Camden Wheeler.
Honors
Kyle Beal, Tess Campbell, Maya Churchill, Kayla Colbert, Noah Cook, Nicole Cournoyer, Christopher Cucchiaro, Jose Diaz, Madelyne Dixon, Emmalyn Dyksinski, Jacob Engel, Haley Faulds, Bianca Foti, Jolie Frontiero, Taylor Frost, Winnie Gao, Jude Gentile, Gus Johnson, Sam Lamond, Zoe Lucido, Maggie Moroney, Olivia Newman, Lanaya Pena, Levin Rudler, Claire Sampson, Molly Timmons, Lucy Twombly, and Jamison Wrinn.
Honorable Mention
Ethan Anderson, Griffin Beaton, Catherine Cheseldine-Ackerman, Madelyn Christensen, Jaiden Ciarmataro, Austin Matus, Prescott McCarthy, Skyler Noble, Alexa Osier, Noah Padre, Jane Reilly, Emma Sperry, Peter Tingley, Grace Valvano, and Ivan Williamson.