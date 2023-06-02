Manchester Essex Regional High School's Class of 2023.

Manchester Essex Regional High School's Class of 2023.

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Here is Manchester Essex Regional High School's Class of 2023:

Kevin Thomas

Anthony John Altieri

Ava Caroline Argento

Samuel David Athanas

Connor Nye Bell

Cole Frederick Bourgeois

Zachary James Brown

Thomas Michael Brunner, Jr.

Nicholas William Brunning

Anna Louise Brzezinski

Ari Thaddeus Brzezinski

Mary Elizabeth Callahan

Luca Ray Capotosto

Lila Rossi Carpenter

Catherine Frances Carvalho

Jacoby David Catanzaro

Mary Annabel Chrzanowski

James Edward Colbert

Logan Gregory Christian Cooper

Jordan Garett Cornfield

Arabella Avril Cox-Stavros

Jonathan Dalton Craigen

Jack Randall Crompton

Patrick Michael Cronin

Tyler William Cronin

Helaina Rachel Davis

Martha Alice Davis

Michael Victor DeOreo

Chase Fisher Dickson

Jack Raymond DiPasquale

Julia Riley Dobson

Wyatt Addison Doyle

Jun James Duncan

Sean Patrick Dunlap

Faith Rachel Ellis

Connor Joseph Fitzgerald

Noah Simpson Foss

Alex Jeffrey Fraser

Brady Hammon Friedrich

Andrew Davis Gagnon

Brady Clayson Gagnon

Christina Lyn Taylor Garfield

Matthew Joseph Gargano

Paige Greta Garlitz

Grace Beverly Gerhardt

Ashlynn Paige Girton

Vanessa Nicole Gregory

Grace Isabel Gustafson

Cynthia Amy Haight

Gwen Wenchun Hannafin

Alexis Sarah Hano

Kaitlen Beth Harding

Camren Joseph Hubbard

Benjamin Henry Hurd

Rebecca Keenan

Brian Roland Kelly. Jr.

Gavin David Kempskie

Sara Kate King

Declan Carter Kirk

Denis Kuca

Calista Ryan Lai

Finnegan Thomas Lawler

Charlotte Spencer Lawrence

Zachary Michael Lee

Kyra Beth Levasseur

Hadley Draper Levendusky

Madeline Grace Machain

Caroline Ruth MacKinnon

Ava Grace Magnuson

Charlie Richard Mann

William Edward McGahan

Sadie Rayne Mello

Connor Riley Morgan

Isabelle Laurel Moruzzi

Myles Patrick Murphy

Jack Andrew Newton

Kendall Ann Newton

Alexander Greene Norchi

Madelyn An Zhu Officer

Cooper McKnight Oldeman

Owen Thomas O'Leary

Jesse Thacher Oliver

Cole Olivier-Meehan

Katherine Mary O'Neill

Henry Daniel Otterbein

Mark Coluntino Pollock

Zak David Porat

Douglas Robert Pratt

Allison Roosevelt Reeve

Ava Celeste Ricci

Wyatt Daly Riehl

Jackson David Ring

Lucas PB Rodi

Ava Elizabeth Ross

Cameron Azor Roundy

Olivia Marie Royle

Matthew Richard Russo

Lokys Klevas Saffo

Juliana Elizabeth Saunders

Lydia Raisa Wilson Schwartz

Peter Mark Shaw

Annabel Moir Smith

Becket Templeton Spencer

Finnegan McGinn Straub

Helen Riley Swerdloff

Wyeth Owen Takayesu

Abigail Nancy Taron

Jude Kane Tomaiolo

Giuseppe Galzang Norwu Tra

Brennan Connor Twombly

Joshua Sony Varghese

Amalie Ema Vytopilova

Ella Marie Warnock

Emery Kai Weber-Provost

Elizabeth Ann Wendell

Lucia Teresa Wendell

Maxwell David Wendell

Abygayle Marie Whittemore

Jackson Williams

Alexander S. Wolf

Daniel Dillon Wood

Izabela Elisavet Xhalia

Sophia Lee Zalosh

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