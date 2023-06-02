Here is Manchester Essex Regional High School's Class of 2023:
Kevin Thomas
Anthony John Altieri
Ava Caroline Argento
Samuel David Athanas
Connor Nye Bell
Cole Frederick Bourgeois
Zachary James Brown
Thomas Michael Brunner, Jr.
Nicholas William Brunning
Anna Louise Brzezinski
Ari Thaddeus Brzezinski
Mary Elizabeth Callahan
Luca Ray Capotosto
Lila Rossi Carpenter
Catherine Frances Carvalho
Jacoby David Catanzaro
Mary Annabel Chrzanowski
James Edward Colbert
Logan Gregory Christian Cooper
Jordan Garett Cornfield
Arabella Avril Cox-Stavros
Jonathan Dalton Craigen
Jack Randall Crompton
Patrick Michael Cronin
Tyler William Cronin
Helaina Rachel Davis
Martha Alice Davis
Michael Victor DeOreo
Chase Fisher Dickson
Jack Raymond DiPasquale
Julia Riley Dobson
Wyatt Addison Doyle
Jun James Duncan
Sean Patrick Dunlap
Faith Rachel Ellis
Connor Joseph Fitzgerald
Noah Simpson Foss
Alex Jeffrey Fraser
Brady Hammon Friedrich
Andrew Davis Gagnon
Brady Clayson Gagnon
Christina Lyn Taylor Garfield
Matthew Joseph Gargano
Paige Greta Garlitz
Grace Beverly Gerhardt
Ashlynn Paige Girton
Vanessa Nicole Gregory
Grace Isabel Gustafson
Cynthia Amy Haight
Gwen Wenchun Hannafin
Alexis Sarah Hano
Kaitlen Beth Harding
Camren Joseph Hubbard
Benjamin Henry Hurd
Rebecca Keenan
Brian Roland Kelly. Jr.
Gavin David Kempskie
Sara Kate King
Declan Carter Kirk
Denis Kuca
Calista Ryan Lai
Finnegan Thomas Lawler
Charlotte Spencer Lawrence
Zachary Michael Lee
Kyra Beth Levasseur
Hadley Draper Levendusky
Madeline Grace Machain
Caroline Ruth MacKinnon
Ava Grace Magnuson
Charlie Richard Mann
William Edward McGahan
Sadie Rayne Mello
Connor Riley Morgan
Isabelle Laurel Moruzzi
Myles Patrick Murphy
Jack Andrew Newton
Kendall Ann Newton
Alexander Greene Norchi
Madelyn An Zhu Officer
Cooper McKnight Oldeman
Owen Thomas O'Leary
Jesse Thacher Oliver
Cole Olivier-Meehan
Katherine Mary O'Neill
Henry Daniel Otterbein
Mark Coluntino Pollock
Zak David Porat
Douglas Robert Pratt
Allison Roosevelt Reeve
Ava Celeste Ricci
Wyatt Daly Riehl
Jackson David Ring
Lucas PB Rodi
Ava Elizabeth Ross
Cameron Azor Roundy
Olivia Marie Royle
Matthew Richard Russo
Lokys Klevas Saffo
Juliana Elizabeth Saunders
Lydia Raisa Wilson Schwartz
Peter Mark Shaw
Annabel Moir Smith
Becket Templeton Spencer
Finnegan McGinn Straub
Helen Riley Swerdloff
Wyeth Owen Takayesu
Abigail Nancy Taron
Jude Kane Tomaiolo
Giuseppe Galzang Norwu Tra
Brennan Connor Twombly
Joshua Sony Varghese
Amalie Ema Vytopilova
Ella Marie Warnock
Emery Kai Weber-Provost
Elizabeth Ann Wendell
Lucia Teresa Wendell
Maxwell David Wendell
Abygayle Marie Whittemore
Jackson Williams
Alexander S. Wolf
Daniel Dillon Wood
Izabela Elisavet Xhalia
Sophia Lee Zalosh