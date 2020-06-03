Rockport High School's Class of 2020

Courtesy photo/Rockport High School's Class of 2020.

ROCKPORT — These Rockport High School students will be receiving diplomas on Friday:

Anya Kirsten Aase

Ivo Elliott Allen

John Sumner Andrew

Jordan Hope Anzivino

Chloe Josette Arnaud

Tayler Jean Aylward

Jacob Frederick Beaton

Ariana Brooke Bouchie

Lara Sue Brighi

Samantha Quinn Budrow

Sydney Paige Champagne

Clara Jeannette Collins

Matthew William Connelly

Matthew Michael Copp

Nicolas Domenic Costa

Sophia Lorraine Cucchiaro

Ailinel Arabella Eaton

Jacob Michael English

Marissa Lesly Exama

Zachary George Fuller

Holly Renee Gagnon

William Hale Garlick

Andrew James Guelli

Dylan Joseph Hickey

Jackson Sears Higgins

Katherine Carolyn Hill

Abigail Reilly Iannotti

Nora Aleda Ives

Breanna Lorene Jackson

Isabelle May Jackson

Angelina Elizabeth Jimenez

Alexa Shay Kamm

Nathaniel John Kirby

Walker Sheldon Knowles

Kai Aleksandr Knudsen

Ariana Leigh LePage

Jonathan Patrick Linehan

Erik Leif Lorentzen

Janelle Rose McCormick

Kathleen Elizabeth McInerney

Rosemary Claire McNiff

Daniel Sean McShea

Nathan Desmarais McWilliams

James Thomas Mercier

Evelyn Andrea Merz

Delilah Bliss Meyer

Thomas Paul Micalizzi

Julia Louise Moceri

Sofia Mills Moulton

Colleen Rae Murphy

Michael Grant Newman

Cesly Noel

Ashley Irene Orr

James Norman Osmond

Samantha Ann Pascucci

Trevor Michael Pelletier

John Paul Penaloza

Amy Thi Thanh Petralia

Charles Michael Prentiss

Adam Brennan Ramsden

Anthony Xavier Rano

Jackson Mays Renda

Sophia Catherine Renda

Colt Stephen Roller

Jayce Christopher Rowen

Charles Abbott Ruiter

Lauren Emily Ryan

Emilia Woodworth Schinnerl

Luke Rockwell Simpson

Nicole Vera-Jean Taylor

Jillian Marie Tierney

Calvin John Twombly

Annika Viktoria Vanderberg

Dillon Shawn VanDerpool

Amanda Yuanquan Verga

Perry Neville Wilson

Michael Robert Wonson

Rachael Olivia Young

Tags

Recommended for you