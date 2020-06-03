Rockport High School's Class of 2020

ROCKPORT — These Rockport High School students will be receiving diplomas on Friday:
Anya Kirsten Aase
Ivo Elliott Allen
John Sumner Andrew
Jordan Hope Anzivino
Chloe Josette Arnaud
Tayler Jean Aylward
Jacob Frederick Beaton
Ariana Brooke Bouchie
Lara Sue Brighi
Samantha Quinn Budrow
Sydney Paige Champagne
Clara Jeannette Collins
Matthew William Connelly
Matthew Michael Copp
Nicolas Domenic Costa
Sophia Lorraine Cucchiaro
Ailinel Arabella Eaton
Jacob Michael English
Marissa Lesly Exama
Zachary George Fuller
Holly Renee Gagnon
William Hale Garlick
Andrew James Guelli
Dylan Joseph Hickey
Jackson Sears Higgins
Katherine Carolyn Hill
Abigail Reilly Iannotti
Nora Aleda Ives
Breanna Lorene Jackson
Isabelle May Jackson
Angelina Elizabeth Jimenez
Alexa Shay Kamm
Nathaniel John Kirby
Walker Sheldon Knowles
Kai Aleksandr Knudsen
Ariana Leigh LePage
Jonathan Patrick Linehan
Erik Leif Lorentzen
Janelle Rose McCormick
Kathleen Elizabeth McInerney
Rosemary Claire McNiff
Daniel Sean McShea
Nathan Desmarais McWilliams
James Thomas Mercier
Evelyn Andrea Merz
Delilah Bliss Meyer
Thomas Paul Micalizzi
Julia Louise Moceri
Sofia Mills Moulton
Colleen Rae Murphy
Michael Grant Newman
Cesly Noel
Ashley Irene Orr
James Norman Osmond
Samantha Ann Pascucci
Trevor Michael Pelletier
John Paul Penaloza
Amy Thi Thanh Petralia
Charles Michael Prentiss
Adam Brennan Ramsden
Anthony Xavier Rano
Jackson Mays Renda
Sophia Catherine Renda
Colt Stephen Roller
Jayce Christopher Rowen
Charles Abbott Ruiter
Lauren Emily Ryan
Emilia Woodworth Schinnerl
Luke Rockwell Simpson
Nicole Vera-Jean Taylor
Jillian Marie Tierney
Calvin John Twombly
Annika Viktoria Vanderberg
Dillon Shawn VanDerpool
Amanda Yuanquan Verga
Perry Neville Wilson
Michael Robert Wonson
Rachael Olivia Young